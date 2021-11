‘Als ondernemer kun je hier zelf aan de knoppen draaien’

Hoe kan een partner het maximale uit zijn verkopen via bol.com halen?

„Om te beginnen is het van belang dat de partner de basis op orde heeft’, zegt Justin. ‘Je beschikt in dat geval over volledige productinformatie, klantreviews en goede productfoto’s. Ook is het van belang dat hij zijn voorraad en logistieke processen goed heeft georganiseerd. Als dit goed staat, is advertising de logische volgende stap. Het extra verkeer naar je productpagina dat adverteren oplevert, zorgt er vervolgens voor dat je hoger uitkomt in de organische zoekresultaten of het zorgt simpelweg voor zichtbaarheid bij de juiste doelgroepen.”

Het aantal platformondernemers bij bol.com is enorm toegenomen. Hoe zorg je er als ondernemer voor dat je goed bereik en traffic realiseert?

„Het platform brengt vraag en aanbod bij elkaar. Als je een goed en uniek product hebt, dan val je al snel op, mits je product bekend is bij de consument. Je moet er dus voor zorgen dat je artikel in het hoofd van de potentiële koper zit. Vervolgens is het belangrijk dat je de zoekende klant ook een kans geeft om je artikel te zien. Je zet dan enerzijds in op bepaalde zoekwoorden en anderzijds op bijvoorbeeld banners of displays op de juiste locaties. Op basis van data kunnen we zien waar mensen naar zoeken. Daar kun je vervolgens gericht op adverteren.”

Wat zijn de voor- en nadelen van de tools die jullie aan partners bieden op het gebied van zichtbaarheid?

„Het grootste voordeel vind je in Sponsored Products: dit is de tool die het mogelijk maakt om hoog te scoren in de zoekresultaten. Als ondernemer bepaal je zelf wat je daaraan uitgeeft. De tool biedt direct inzicht in het effect van de advertentie. Je kunt dus eenvoudig zien of het loont om te adverteren via Sponsored Products.

Het nadeel is dat de tool nog in ontwikkeling is. Hij is nog niet zo geavanceerd als bijvoorbeeld Google AdWords. Als je alleen via Sponsored Products adverteert, loop je op den duur tegen grenzen aan. Je bereikt namelijk niet alle mogelijk geïnteresseerde kopers. Daarvoor heb je andere adverteermethodes nodig.”

Hoe onderscheidt bol.com zich van andere platforms en aanbieders?

„In Advertising onderscheiden wij ons met onze data over de bezoekers van bol.com. We bereiken maar liefst 13 miljoen klanten en hebben een grote diversiteit aan productgroepen. Dat maakt ons interessant voor een grote groep adverteerders. Tot slot kunnen we, omdat we zo veel verschillende soorten artikelen aanbieden, een uitgebreid profiel van potentiële kopers maken en daar gericht op adverteren.”

Wat kan een bol.com partner van jullie verwachten als het gaat om zichtbaarheid?

„We bieden hulp en expertise op het gebied van adverteren en helpen je dus om je zichtbaarheid te vergoten. We kunnen partners in contact brengen met door ons geselecteerde (marketplace) agencies. Wat we niet doen, is een totaalplaatje schetsen van het rendement van advertenties. Wij zien slechts het resultaat op het niveau van adverteren en kunnen de partners laten weten of dit voor hen rendabel is. Zo stellen we hen in staat om zelf aan de knoppen te draaien en bij te sturen.”

Hoe zorgt bol.com ervoor dat het platform niet verzadigd raakt door de hoeveelheid advertenties?

„Sponsored Products is gebaseerd op een veilingsysteem. Er is een beperkt aantal advertentieplekken beschikbaar waar ondernemers op kunnen bieden. Daarnaast is het aantal advertentieplekken begrensd en maken we gebruik van zogenaamde ‘native’ ads. Dit zijn advertenties in de stijl van bol.com, waarbij ondernemers zich in kunnen kopen. We letten op de hoeveelheid advertenties en het effect op de consument. Als de consument afhaakt, is dat nadelig voor zowel bol.com als de partner. Door advertenties te koppelen aan data, maken we de advertentie relevant voor de consument.”

Zijn de zichtbaarheidstools voor alle partners, soorten ondernemers en productcategorieën relevant?

„We werken vanuit adverteerdersdoelstellingen. Vaak willen we meer verkoop realiseren, zichtbaar zijn bij een nieuw koperspubliek of we willen wat meer uitleg geven over een artikel. Onze tools richten zich op deze doelstellingen en zijn in de basis dan ook interessant voor iedere partner. Welke tool op welk moment precies relevant is, is afhankelijk van de doelstelling. Het nut ervan hangt ook nauw samen met de volwassenheid van het merk en het type product.

Als jouw merk bijvoorbeeld nog niet bekend is, dien je eerst te investeren in zichtbaarheid met behulp van Display. Wanneer mensen al volop zoeken naar jouw product en er is veel concurrentie, dan is het belangrijk om juist bij het aankoopmoment aanwezig te zijn. Dit doe je bijvoorbeeld door te investeren in hogere clickprijzen in Sponsored Products. Je kunt het enigszins vergelijken met een mengpaneel in een muziekstudio: je moet continu aan de knoppen draaien om de juiste balans te vinden.”

Hoe belangrijk zijn data in het voeren van campagnes? Wat kan een ondernemer hiermee doen?

„Data zijn ontzettend belangrijk. Mijn advies is om deze actief te gebruiken. Zeker met het gebruik van Display maak je jezelf relevant. En als je relevant bent, is je banner ook effectiever. Mensen onthouden je en gaan eerder over tot een aankoop.”

Hoe zorgt bol.com ervoor dat de samenwerking voor alle partijen eerlijk is?

„Simpelweg door alle advertentiemogelijkheden voor iedere partner beschikbaar te stellen. We zijn transparant in wat het kost en wat het oplevert. Alle ondernemers kunnen bij ons aankloppen. Graag zelfs!”

Wat is jouw gouden tip voor een ondernemer die beter wil opvallen?

„Je moet zijn waar de consument is. Adverteren helpt hierbij een handje. Maak dan ook gebruik van de mogelijkheden die adverteren via bol.com biedt. Start daarbij met Sponsored Products zodat je de risico’s beperkt, je zelf de controle houdt en direct ziet wat het oplevert. Adverteren is en blijft immers een investering.”

