Anika veegt vloer aan met beunhaas

Anika heeft er lang naar gezocht en veel geduld moeten opbrengen. Ze wilde al drie jaar graag een plek voor zichzelf, een eigen appartement. Na zes jaar met haar ex-studiegenoten op een kleine etage is ze er meer dan klaar voor. Haar eigen ruimte, stilte als ze daar behoefte aan heeft en altijd een volle koelkast.

Onlangs kocht ze haar ideale appartement op een perfecte plek, aan de rand van de stad en dicht bij het bos. Ze ziet zichzelf al elke dag na het eten een fijne wandeling maken.

White wash

Het appartement heeft wat opknapwerk nodig, maar daar gaat Anika graag mee aan de slag. Een van de dingen die ze niet zelf kan doen, is de parketvloer. Die is van eikenhout, terwijl Anika juist houdt van lichtere tinten. Ze besluit dus om de vloer een white wash-behandeling te laten geven. Op deze manier blijft het karakteristieke van het hout wel zichtbaar, maar krijgt het een lichte witte glans. Althans, dat is de bedoeling.

Teleurgesteld

Anika geeft per e-mail opdracht aan vloerenexpert Freek om de werkzaamheden uit te voeren. Als ze komt kijken naar het resultaat, is ze zwaar teleurgesteld. White wash wordt op een speciale manier aangebracht met olie om het gewenste effect te bereiken; 'de expert' heeft de vloer gewoon met halftransparante verf wit geschilderd. Het resultaat vindt Anika een stuk minder mooi dan ze het al vond.

Anika probeert een aantal keer om Freek te bewegen de verf eraf te halen en haar vloer alsnog een echte white wash-behandeling te geven. Als dit op niets uitdraait, neemt Anika contact op met DAS. Wat zijn haar opties nu Freek niets meer wil doen?

Wanprestatie

Ik krijg de zaak in handen en besluit om Freek aan te schrijven. Hij komt namelijk de overeenkomst niet na en dat betekent dat er sprake is van een wanprestatie.

Ik stel hem in de gelegenheid om alsnog binnen redelijke termijn de overeenkomst na te komen. Freek weigert dit en stuurt zelfs nog een aanvullende factuur. Daarop besluit ik om een procedure te starten om dit naar de rechter te brengen.

Anika staat stijf van de zenuwen. Het gaat al met al om veel geld. Wat moet ze doen als ze geen gelijk krijgt van de rechter? Ik bel haar geregeld en geef haar de ruimte om haar zorgen te delen. Ik heb veel begrip voor Anika’s situatie. Heb je net je eerste huis gekocht, krijg je dit. Anika waardeert mijn empathie en voelt zich gesteund.

Last van schouders

Een grote opluchting voor Anika: de rechter is het met ons eens en wijst alle vorderingen toe. Niet alleen moet Freek de herstelkosten vergoeden, ook worden de gemaakte onderzoekskosten en proceskosten bij hem in rekening gebracht. Er valt een grote last van Anika’s schouders. Ze vertelt me wel drie keer hoe dankbaar ze is voor mijn hulp en expertise. Nu dit achter de rug is kan zij weer vol energie verder met het opknappen van haar appartement.

Sjaak Drinkenburg

