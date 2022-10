Waarom sporttechnologie kansen biedt voor investeerders

In de wereld van de sporttechnologie lanceert men de ene na de andere innovatie. Van sensoren in schoenen die data verzamelen om prestaties te verbeteren tot oplossingen om de sportfan nog meer bij zijn favoriete club of sporter te betrekken. “Technologie verbindt de werelden van sport, esports en gaming met elkaar en dat wordt alleen maar meer”, aldus voormalig profvoetballer Snijders.

“Vitaliteit is tegenwoordig voor iedereen een belangrijk thema”, vervolgt hij. “Heel veel mensen zijn bezig met gezonder leven en er zijn, dankzij sporttechnologie, steeds meer mogelijkheden om aan een andere leefstijl te werken.”

Team van experts

Snijder zag in al die innovaties een gat in de markt. Met alle ontwikkelingen en groei op het gebied van sporttechnologie moest het mogelijk worden om hierin te investeren. Zijn Dutch Sport Tech Fund faciliteert nu als enige fonds in Nederland beleggingen in innovatieve en schaalbare sporttechnologiebedrijven, zowel in Nederland als ver daarbuiten.

Snijders doet dit niet alleen; hij en CEO Alexander Janssen hebben een team aan experts verzameld om de innovaties te toetsen. “We hebben specialisten op het gebied van mediarechten, e-commerce, data, maar ook accountants en mensen met juridische kennis. Onze ambassadeurs zijn onder anderen Chiel Warners, voormalig atleet en jurist, en Marco de Ruiter, Head of Media Benelux bij The Walt Disney Company. Nadat de experts hun oordeel hebben gegeven, gaat een deelneming langs het bestuur.”

Platformen van topsporters

Jogo, het platform voor talentontwikkeling binnen het jeugdvoetbal, was de tweede investering die Dutch Sport Tech Fund deed in 2020. “Jogo was na acht/negen maanden al succesvol, toen is het overgenomen door voetbalcommunity 433 van oud-voetballer Demy de Zeeuw”, zegt Snijders. “433 heeft wereldwijd meer dan 50 miljoen volgers en creëert content gericht op de voetbalfan.”

Onder de nieuwe deelnemingen is Scorito, een Nederlands platform waarop je met je vrienden een poule kunt starten, en Link My Ride, een online platform om fietsmaatjes te vinden. Medeoprichter van Link My Ride is profwielrenner Tim Pidcock. “Je kunt via dat platform iemand vinden die hetzelfde niveau heeft als jij en samen een route fietsen”, legt Snijders uit. “Met z’n tweeën is het leuker, uitdagender en veiliger. Ook kunnen influencers via Link My Ride routes aanbieden om samen fit te worden. Je meldt je aan en fietst mee.”

In waarde gegroeid

Ondanks de macro-economisch mindere goede tijd, gaan de deelnemingen van Dutch Sport Tech Fund zeer goed. “Horizm en Fando worden op dit moment gewaardeerd met waarden die een veelvoud zijn van de waardering waarop wij zijn ingestapt”, zegt Snijders. “Het gebeurt ook regelmatig dat onze deelnemingen worden gepolst voor overname.”

Niet vreemd: de markt van de sporttech groeit ook flink door. “Wereldwijd naar verwachting 20 procent per jaar. Ofwel: naar zo’n 30 miljard dollar in 2024 en naar 50 miljard dollar in 2030”, vertelt Snijders. “Dat komt doordat deze markt pas aan het begin staat van de digitale transformatie. Wat ook gunstig is: juist door de crisis kunnen we beter inkopen en dat is voordelig voor onze investeerders.”

Start-ups en scale-ups

De zes sectoren die Dutch Sport Tech Fund heeft gedefinieerd, zijn: Human performance, Data & Analytics, Fan engagement, Athlete branding, OTT (Over The Top content) en Esports & fantasy sports.

“We investeren in een mix van de meest interessante start-ups en scale-ups en gaan uit van een jaarlijks rendement voor investeerders van 10 procent. Omdat het om meerdere bedrijven gaat - nationaal en internationaal - is het risico gespreid. Eerder dit jaar zaten we op zes deelnemingen, intussen op elf. Zeven van de elf zijn in waarde gegroeid. Uiteindelijk moet het portfolio uit meer dan veertig deelnemingen bestaan.”

Kruisbestuiving

Er zijn naast successen ook uitdagingen: overal is personeelstekort. “Met name developers zijn lastig te behouden, omdat er zo veel vraag naar ze is”, legt Snijders uit. “We zijn betrokken bij het proces om teams in stand te houden.”

Dat is volgens hem wat Dutch Sport Tech Fund onderscheidt van andere fondsen. “Als wij in een product of oplossing geloven, willen we ook bijdragen aan de groei van dat bedrijf. Niet: hier heb je geld. Maar: hoe kunnen we er samen voor zorgen dat jouw product of oplossing een nog groter succes wordt? We zetten ook bedrijven bij elkaar aan tafel, zoals Scorito bij 433. Kruisbestuiving levert meer op dan concurreren.”

Investeren in Dutch Sport Tech Fund kan nu vanaf 100.000 euro. Interesse? Vraag dan de brochure van Dutch Sport Tech Fund aan.