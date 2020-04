Zo rijd je van Amsterdam naar Lyon zonder te tanken

Wie zuinig wil rijden moet op een paar belangrijke zaken letten.

Zorg voor zo min mogelijk luchtweerstand. Dat bereik je door niet te snel te rijden. Hoe meer snelheid, hoe meer weerstand. Zet je verwarming en/of airco niet te hoog en rijd rustig en constant. Dat doe je mede door niet te veel te remmen, dus schat situaties lang van tevoren in. Houd je bandendruk op peil en neem de kortste route. Dat laatste klinkt logisch, maar veel navigatiesystemen staan afgesteld op de snélste route.

Het meest voordelig rijd je bovendien in een hybride auto. Niet voor niets wordt deze vorm van autorijden een beter alternatief dan dieselrijden genoemd. Met als bijkomende voordelen dat hybride - naast veel stiller - beter is voor het milieu en over het algemeen, met de juiste rijstijl, net zo zuinig of zelfs nog zuiniger is dan diesel.

Verbruik

Stel je gaat met een gewone benzineauto op reis en die rijdt 1 op 14, wat al best zuinig is. Bij een tankinhoud van 40 liter, kom je dan vanaf Utrecht rond de 560 kilometer ver. Zonder noemenswaardige gebeurtenissen, ben je dan net voorbij Parijs. Mits je die kant oprijdt natuurlijk. In een Corolla Touring Sports 1.8 Hybrid (opgegeven verbruik 1 op 27,8) is 1 op 23 makkelijk haalbaar en dat is 920 kilometer. Tot Lyon hoef je dan niet te tanken!

Hoe komt dat?

Volledig hybride auto’s - Hybrid Electric Vehicles (HEV’s) genoemd – zijn uitgerust met een brandstofmotor én een elektromotor. Die twee werken samen. De accu wordt opgeladen tijdens het rijden en regeneratief remmen (loslaten van het gas), waardoor je de accu niet hoeft op te laden aan een laadpaal. Naast deze HEV’s, zijn er ook andere vormen van hybride rijden. Met de tool in dit artikel kun je zelf testen wat voor jou de meest ideale manier van autorijden is:

Belangrijke slurpers

Volgens de Prodrive Academy, het instituut dat onder meer leert hoe je zuinig kunt rijden, zijn er twee belangrijke oorzaken voor het verspillen van brandstof: in de verkeerde versnelling rijden en onnodig stilstaan. Wie een hybride auto van Toyota rijdt, heeft van beide aspecten geen last. Standaard is deze namelijk voorzien van een automatische versnellingsbak en in stilstand verbruikt de auto juist niets omdat de benzinemotor dan automatisch afslaat.

Nog wat tips

Instructeur Martijn van de Academy heeft tenslotte nog wat laatste tips. “De meeste automobilisten controleren zelden de spanning van de banden, terwijl je dat iedere maand moet doen. Je moet ze op spanning brengen als ze nog koud zijn. En hou altijd overzicht op de weg, zodat je tijdig kunt anticiperen. Ver vooruit en breed kijken. Je kunt heel makkelijk veel winst behalen. Zeker als je heel veel op de weg zit, kun je met een hybride auto tientjes per week besparen op brandstof in vergelijking met een gewone benzineauto.”