Razendsnelle financiële hulp voor ondernemers valt in goede aarde

Even snel een krediet aanvragen. Dat was voor kleinere ondernemers lange tijd vrijwel een utopie. Terwijl het soms zo welkom is om geen ellenlange procedures te hoeven volgen en snel wat extra liquiditeit te hebben. PayPal schiet daarom mkb’ers financieel te hulp met PayPal Business Krediet.

“We doen dit sinds begin dit jaar”, zegt Maarten Zwaan, Market Leader van PayPal Benelux en Ierland. “En we merken nu al dat klanten - als ze goedgekeurd zijn - het erg waarderen dat ze bij ons binnen enkele minuten de beschikking hebben over hun geld. Die snelheid is onder meer wat ons onderscheidt van andere kredietverstrekkers. Inmiddels hebben we meer dan 200 ondernemers op deze manier geholpen. We krijgen teruggekoppeld dat ze het prettig vinden om in deze tijd snel te kunnen rekenen op wat financiële steun, mocht dat nodig zijn.”

Geen gedoe

Maar hoe werkt die manier dan? “Wij bieden met PayPal Business Krediet een laagdrempelige oplossing voor kleine en middelgrote bedrijven die gebruikmaken van ons betalingsplatform”, zegt Zwaan. “Bedrijven moeten minstens drie maanden een PayPal-rekening hebben en hierop een jaarlijks omzetvolume hebben van meer dan 12.000 euro om in aanmerking te komen voor een krediet. Het bedrag dat wordt toegekend, is vooral gebaseerd op het PayPal-omzetvolume van de ondernemer. Voordeel is dat wij de klanten kennen. Ze hoeven geen berg papierwerk in te vullen. Als het account up-to-date is, hoef je maar een paar stappen te doorlopen en de kredietaanvraag is gedaan. En het geld is vaak al binnen een dag binnen.”

De achterliggende gedachte van deze vorm van kredietverstrekking is de ambitie van PayPal om kleinere ondernemers te helpen en makkelijker van geld te voorzien. “Voorheen was dat toch een beetje het monopolie van de grote bedrijven”, zegt Zwaan. “Wij willen meer doen voor ondernemers dan alleen het betaalverkeer regelen. Daar zijn we heel druk mee bezig, om een totaalpakket te bieden. Zo helpen wij ze ook om online fraude te voorkomen. We horen van klanten dat ze graag bij één partij alles van A tot Z geregeld hebben. Wij zijn die partij.”

Geen verborgen kosten

De snelheid waarmee het krediet wordt verstrekt is een groot pluspunt. Daarnaast worden de aflossingen automatisch ingehouden op elke verkoop, op basis van een door de ondernemer gekozen aflossingspercentage van 10% tot 30% per verkoop. Zwaan: “Wij willen verantwoord lenen bevorderen met een terugbetaling die is afgestemd op het verkoopvolume van de ondernemer. Zo stellen we de ondernemer in staat zijn groeiambities waar te maken. Ondernemers komen bij ons ook niet voor verrassingen te staan wat betreft de kosten. Dat is een vast bedrag en ze weten dus altijd waar ze aan toe zijn.”

Bij PayPal wordt iedere klant uitermate serieus genomen. “Wij zijn er voor de mkb’ers. Kleinere en middelgrote ondernemers willen veelal graag groeien en daar is geld voor nodig. Vaak gaan de kosten voor de baten uit en dan is een krediet soms gewoon noodzakelijk. Wij willen ze daar graag bij helpen.”