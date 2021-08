Tips voor een leuker leven in je eigen huis

Een MiniLED tv

In vrijwel iedere woonkamer neemt de televisie een centrale plaats in. Let maar eens op, eigenlijk is de inrichting vaak ‘om de televisie’ heen gecreëerd. En dan kun je er dus maar beter voor zorgen dat die televisie een sieraad in je huis is. Dat is met de nieuwe generatie televisies van Philips TV zeker het geval. De MiniLED 9636 is een prachtig toestel.

Een MiniLED scherm bestaat uit meerdere kleinere panelen die individueel van elkaar te dimmen zijn. Dat zorgt voor een grote nauwkeurigheid in contrast en dus een perfecte beeldkwaliteit. Niet voor niets heeft Philips TV al meerdere awards in de wacht gesleept met zijn televisies.

Het superslanke design bevat een dunne, geborstelde metalen onderrand met minimalistische metalen boven- en zijkanten. Dit om het vierzijdige zogeheten Ambilight volledig tot zijn recht te laten komen.

Ambilight is een lichttechniek die is ontwikkeld door Philips TV en staat voor sfeervolle verlichting. Het doel van Ambilight is een meer intense kijkervaring bieden. Ambilight zorgt voor verlichting op de muur achter de tv, waarbij de kleur van het licht zich aanpast aan de beelden. Ben je bijvoorbeeld aan het kijken naar een voetbalwedstrijd, dan kleurt het licht groen. Tegelijkertijd heeft Ambilight ook een rustgevend effect op je ogen.

Niet alleen qua beeld zal je positief worden verrast door de 9636-serie, ook het geluid is een feestje. Dankzij een 3.1.2 Bowers & Wilkins-geluidssysteem met meerdere speakers beleef je een geluidservaring van topkwaliteit. En door de filmdetectie herkent de televisie films en geeft hij een seintje dat je kunt overschakelen op een voor films geschikte modus. Kortom; dit is het ideale cadeau aan jezelf! De Philips MiniLED 9636 is per direct verkrijgbaar in 65-inch voor €2.999.

Hulp in de huishouding

Geloof ons, elektronische hulpjes in de huishouding veraangenamen je leven. Neem bijvoorbeeld een robotstofzuiger. Niet alleen gemakkelijk, maar ook hygiënisch, omdat je veel vaker zal gaan stofzuigen. Althans; niet jij, je robot dus. Robotstofzuigers zijn er in allerlei prijsniveaus en navigeren met behulp van sensoren. De goedkoopste robots hebben een infraroodsensor. Als ze ergens tegenaan rijden, veranderen ze simpelweg van richting. Ze brengen de ruimte niet in kaart en 'onthouden' niet waar begrenzingen lopen en voorwerpen staan. Meer geavanceerde robots gebruiken een camera, laser of optische en akoestische sensoren en maken een soort plattegrond van de ruimte. Ze onthouden waar de natuurlijke en de virtuele grenzen van de kamer lopen en slaan daardoor nooit een stukje over.

Ook fijn is het om een einde te maken aan die smerige oven, zonder dat jij daar zelf wat voor hoeft te doen. Een pyrolyse oven is een zelfreinigende oven die vuil en vet op een hoge temperatuur verbrandt. Je hebt dankzij pyrolyse minder schoonmaakwerk. De hitte van pyrolyse verandert etensresten in een laagje as. Na het afkoelen van de oven hoef je alleen nog de as op te vegen.

Je badkamer als wellness

Tover je badkamer om in een ware wellnessruimte. Je kunt het zo gek maken als je wilt en dat hangt er natuurlijk vanaf hoeveel geld je wilt besteden. Stoomcabines en bubbelbaden zijn heerlijk, maar je normale bad kun je ook voorzien van bubbelmatten. Minder duur en ook zalig badderen. Hang een mooie waterdichte geluidsinstallatie op waar je rustgevende muziek mee afspeelt en je komt volledig tot rust in je badkamer.

Etherische oliën op een schoteltje kunnen op heel eenvoudige wijze al bijdragen aan een prettige atmosfeer. Voor wie geld over heeft is een regendouche een aanrader en je badkamer wordt helemaal naar een hoger level getild met een Sun Shower. Het warme infraroodlicht van de Sun Shower ontspant, stimuleert de bloedsomloop en verlicht eventuele pijntjes. Bovendien is deze douche goed voor je huid.