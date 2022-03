Dit is de nieuwste ontdekking van rapper Snelle

„De kracht van de natuur vind ik enorm inspirerend. Dat heb ik ook van mijn ouders meegekregen”, zegt Sarah nadat ze een nieuw liedje op papier heeft gezet waarin de natuur een hoofdrol speelt.

Sarah op roadtrip met Leona Philippo

Dat schrijven van het nummer deed zij op een wel heel bijzondere manier. Samen met Leona Philippo maakte zij een roadtrip op uitnodiging van Peugeot met als eindbestemming Bloemendaal, de plek van haar allereerste optreden. Onderweg schreef Sarah de song op een speciaal voor haar gecomponeerde track. Zij is samen met rapper Ginger en singer/songwriter Jermaine de uitverkorene om dit te mogen doen.

„Onderweg liet ik me inspireren door wat ik om me heen buiten allemaal zag”, zegt Sarah. „Dat de auto elektrisch was, past natuurlijk helemaal bij mij. Hij reed niet alleen heel lekker, elektrisch rijden is ook duurzaam en dat vind ik belangrijk.” Sarah genoot zichtbaar van de trip en de quality time die ze daardoor had. Het inspireerde haar duidelijk, want de tekst voor de nieuwe song kwam net zo soepel als dat de Peugeot over het asfalt gleed. Ze had tijd zat om heel relaxed de omgeving op haar in te laten werken.

Carrière start in de natuur

Het is – gezien haar voorliefde voor milieu en duurzaamheid – waarschijnlijk geen toeval dat de carrière van Sarah echt van start ging midden in de natuur. „In de duinen van Bloemendaal had ik mijn eerste officiële optreden ja”, lacht de zangeres met een prachtige stem. „Ik stond in 2019 voor het eerst op een podium. Maar dat was niet echt míjn optreden. Ik werd destijds tijdens het Surfanafestival ineens het podium opgesleurd door iemand die weet dat ik kan zingen, kreeg een gitaar in m’n handen en ben gaan optreden.”

Snelle ontdekt Sarah

Ze was dan wel niet geboekt voor Surfana, het spontane optreden van Sarah bleef zeker niet onopgemerkt. „Er was een filmpje van gemaakt en dat heb ik op Insta gezet. Daarop zocht Snelle contact met me. Zo lief! Hij vond het mooi en vroeg hoe lang ik al muziek maakte en of ik meer liedjes had. Snelle heeft mij het zetje in de goede richting gegeven. Door hem raakte ik nog meer gemotiveerd om door te gaan.”

Gelukkig maar. Want Sarah heeft zo’n geweldige stem dat het zonde zou zijn als haar optredens beperkt zouden blijven tot spontane ingevingen op festivals. Ze heeft mooie plannen voor liedjes in het Spaans/Nederland. “Ik heb ik Mexico en Ecuador gestudeerd en daar verliefd geworden op die taal.”

En natuurlijk mag de natuur niet ontbreken in de plannen van Sarah. „Ik wil optreden op campings en surffestivals. Met mijn voetjes in het zand, heerlijk…”

Peugeot heeft als motto ‘turn time into quality time’, door het rijplezier en de vrijheid die het merk met zich meebrengt. Met On Track gaan we met Peugeot op muzikale roadtrip, samen met jonge, upcoming artiesten. We praten over hun ambities, bijzondere locaties en gebeurtenissen én we gaan werken aan een track. Een track die Peugeot samen met Leona Philippo laat componeren, om de artiesten alvast een beetje op weg te helpen. Kijk hier om de video met zangeres Sarah Burger – en de andere deelnemers – te bekijken. Daarna kun jij je stem uitbrengen op je favoriete nummer waarmee we de winnaar van On Track bepalen. Daarbij maak jij kans op je eigen roadtrip.