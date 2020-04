Rust roest! 5 tips om in beweging te blijven bij gewrichtspijn

1. Muziek

Let maar eens op: als er een muziekje op staat, beweeg je vanzelf meer. Zet je een playlist op als je begint met stofzuigen, dan ben je voor je het weet de badkamer een grondige beurt aan het geven. Herkenbaar? Zet de radio daarom eens wat vaker aan. Ook een leuke: heb je kinderen die van gamen houden? Leg dan een middagje beslag op de gameconsole en zet een dansspel op. Paar keer oefenen als de kids de hort op zijn en wedden dat jij ze er binnen de kortste keren uit danst?

2. Daag jezelf uit

Natuurlijk is het makkelijk om te gaan voor het parkeerplekje vlak voor de deur, maar parkeer liever eens iets verder weg. Of misschien nog beter: laat de auto, als je op loop- of fietsafstand bent, eens helemaal staan. Ook tijdens je werkdag zijn er genoeg manieren om in beweging te blijven. Sluit een pact met je collega’s om iedere dag samen een ommetje te maken tijdens de lunch. Niet alleen goed voor je lijf, maar ook voor je productiviteit. Na wat frisse buitenlucht kan je alles aan!

3. Ga sporten

Als je gewrichtspijn hebt, klinkt sporten nu niet meteen heel aantrekkelijk. En inderdaad: het is waarschijnlijk niet slim om meteen een halve marathon te gaan lopen. Maar gelukkig zijn er genoeg sporten die je gewrichten niet te zwaar belasten. Denk bijvoorbeeld aan zwemmen. Baantjes trekken is - zeker samen met een vriendin - hartstikke gezellig. Genoeg tijd om bij te kletsen, terwijl je in de tussentijd je gewrichten soepel houdt. Ook yoga, op je gemakje wandelen en fietsen zijn sporten die je prima kunt beoefenen als je last hebt van je gewrichten.

4. Wees creatief

Je hoeft geen uren te zwoegen in de sportschool als je daar geen zin in hebt. Als je de hele dag door kleine beweegmomentjes inplant, zit je aan het einde van de dag zo aan een uur. Spreek bijvoorbeeld met jezelf af dat je tijdens iedere reclame een keer naar de keuken loopt, of ga - als je naar het toilet moet - eens naar die op een andere verdieping. Als je goed nadenkt, kom je vast op een hoop leuke, snelle beweegmomentjes. Na een Netflix aflevering, iedere keer dat je op je horloge kijkt, je collega fysiek opzoeken in plaats van een mailtje te sturen. Bewegen hoeft helemaal niet moeilijk te zijn!

5. Maak bewegen makkelijker

Bewegen gaat gemakkelijker als je geen - of in ieder geval minder - pijn hebt. Logisch, want bewegingen die pijn doen, vermijd je het liefst. Er zijn verschillende tips en tricks om je hierbij te helpen. Smeren met Voltaren Emulgel 1.16, een gel die 1.16% van de pijnstiller diclofenac bevat, is er daar een van. Doordat je de gel aanbrengt waar het pijn doet, werkt de pijnstilling heel lokaal en gericht. Bij gewrichtspijn in de knieën en de vingers helpt Voltaren Emulgel de pijn verlichten en de ontsteking te remmen. Dankzij de doseer- en smeerdop doe je dit zonder vieze handen. Door vier keer per dag te smeren met de gel, heb je grote kans dat de pijn afneemt en jij weer lekker kunt bewegen. Gebruik en gooi de lege tube weg volgens de instructies in de bijsluiter.

Disclaimer: Voltaren Emulgel (Diclofenac diethylammonium) is een geneesmiddel. Lees voor gebruik de bijsluiter. Niet te gebruiken tijdens het derde trimester van de zwangerschap.

