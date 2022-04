Lekkage na installatie zonnepanelen: Bertram eist vergoeding

Huiseigenaar Bertram dacht er goed aan te doen om zonnepanelen op zijn dak te plaatsen. Maar toen de installatie was voltooid, zat hij met een probleem: het lagere dak van zijn huis was helemaal aan gort. Het installatiebedrijf verwees naar een onderaannemer. Bertram vraagt mij om advies: wie is er nu aansprakelijk?

Bertram was onlangs verhuisd van de Randstad naar de polder. Daar was voor hem en zijn gezin alle rust en genoeg ruimte. Veel van zijn vrienden en omwonende buren hadden al zonnepanelen. Hij hoorde daar veel goede verhalen over en besloot ook overstag te gaan.

Lekkage door gestamp

Het bedrijf dat Bertram had ingeschakeld was een ervaren installateur van zonnepanelen. De installatie verliep vlekkeloos en via een app kon hij meteen de hoeveelheden opgewekte energie zien. Maar toen zijn vrouw later die week op een regenachtige dag de bijkeuken inliep, schrok ze zich een hoedje. Er stroomde water uit het plafond.

Dit moest door de installatie van de zonnepanelen komen. Die vermoedens klopten. De installateur had op het dak van de bijkeuken gelopen om de installatie van de zonnepanelen te voltooien. Maar hij moest wel flink hebben gestampt, dat het tot zo’n lekkage was gekomen.

Aansprakelijkheid

Na overleg met Bertram nam ik contact op met het installateurbedrijf om verhaal te halen. Het bedrijf verklaarde dat er een zelfstandig installateur was ingeschakeld om de klus te klaren. Door het onzorgvuldig handelen van deze man was de lekkage ontstaan. Het naastgelegen dak was simpelweg niet sterk genoeg om over te lopen, laat staan om op te stampen.

De installateur gaf helaas niet thuis en wees zijn verantwoordelijkheid af. Het zou niet zijn schuld zijn geweest. We lieten het er niet bij zitten. Ik liet voor Bertram een expert inschakelen, die kon vaststellen hoe de lekkage was ontstaan.

Aap uit de mouw

En wat bleek? De schade was inderdaad ontstaan door het gewicht van een persoon; de installateur in dit geval. Als bewijslast confronteerde ik hem met een uitgebreid expertiserapport met allerlei metingen en verhoudingen. Het werkte, want de installateur gaf zijn fouten toe. Hij had het risico genomen om over het dak te lopen.

Uit naam van Bertram stuurde ik de factuur van de schade op naar het installatiebedrijf dat de installateur had ingeschakeld. Zij moesten het maar onderling afronden, zolang Bertram de schade maar vergoed kreeg.

Zonnetje in huis

De vergoeding voor de reparatie van het dak werd netjes betaald en de reparatie volgde spoedig. Bertram kon weer vrolijk door met gratis energie opwekken voor zijn woning. Hij is er inmiddels zó enthousiast over dat hij extra zonnepanelen wil aanschaffen voor in de achtertuin. Die laat hij plaatsen door hetzelfde bedrijf, omdat het allemaal netjes is opgelost. Laat de uitbreiding maar beginnen.

Sjaak Drinkenburg

Jurist Contractuele en Onroerende zaken bij DAS

