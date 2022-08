Richard vol vuur in verweer tegen nalatige brandweer

Richard (31) runt al jaren met plezier een bergingsbedrijf. Auto’s wegtakelen, busjes wegslepen, wrakstukken na een ongeluk opruimen. In veel gevallen staat Richard binnen no-time voor je klaar. Zelfs midden in de nacht.

Ook nu wordt Richard om half drie wakker gebeld: wéér een Caddy-busje in brand gestoken door vandalen. Richard heeft inmiddels ervaring met dit soort situaties. Als hij arriveert, laadt hij met gemak de Caddy achterstevoren op de lepelwagen. Voorzichtig rijdt hij ermee naar het politiebureau om onderzoek uit te laten voeren, maar ziet tijdens de rit in zijn achteruitkijkspiegel ineens een rode gloed. Richard schrikt. De Caddy staat opnieuw in brand. Hoe is dat mogelijk?

Flink beschadigd

Zonder lang na te denken, probeert Richard direct de brand te blussen met de kleine brandblusser die hij standaard in zijn wagen heeft, maar helaas is dit niet voldoende om de brand uit te krijgen. Dan probeert hij de Caddy van de handrem af te krijgen, zodat deze van de lepelwagen af kan, maar ook dit lukt niet.

Uiteindelijk besluit Richard om de afschuifbare vloer van de lepelwagen te halen, om zo te voorkomen dat naast de Caddy ook de lepelwagen wordt verwoest. Hij belt direct de brandweer, die snel ter plaatse is. De tweede brand wordt opnieuw geblust. Maar helaas, dit heeft niet mogen baten. Zijn lepelwagen is flink beschadigd geraakt.

13.000 euro schade

Richard neemt de volgende ochtend direct contact met mij op. Hij heeft maar één vraag: wie is er nu aansprakelijk voor de opgelopen schade van de lepelwagen? Hij maakt zich zorgen over het voortbestaan van zijn bedrijf. Ik stel een onderzoek in. Ondertussen start Richard het reparatieproces en komt bij mij terug met een schatting van de reparatiekosten: de lepelwagen blijkt voor 13.000 euro beschadigd te zijn.

Natuurlijk roept deze casus verschillende vragen bij mij op. Om verder onderzoek te doen, heb ik namens DAS een deskundige ingeschakeld. De deskundige stelt vast dat er geen sprake was van kortsluiting of iets dergelijks. Nee, de brandweer heeft de Caddy de eerste keer niet goed geblust. Uit onderzoek blijkt dat de tweede brand is ontstaan doordat er nog smeulende resten in de Caddy achtergebleven zijn. Tijdens het ritje naar het politiebureau is hier door de rijwind zuurstof bij gekomen, waardoor de brand opnieuw is aangewakkerd.

Brandweer ontkent

Een mooie conclusie waar we mee verder kunnen. Richard had erop mogen vertrouwen dat de brandweer zijn werk zorgvuldig uitvoert en dat de brand dus volledig wordt geblust. In overleg met Richard stel ik schriftelijk de Veiligheidsregio aansprakelijk. Zij zijn namelijk verantwoordelijk voor het handelen van de brandweer. Helaas blijft de brandweer alle aansprakelijkheid ontkennen. Daarom heb ik de Veiligheidsregio gedagvaard.

De Veiligheidsregio trekt in de procedure alle registers open. Zij zijn van mening dat de tweede brand geen gevolg is van de eerste brand. De brandweer heeft bij het blussen van de eerste brand de professionele standaard gehanteerd, en dus niet onzorgvuldig gehandeld. Hoe de brand wél is ontstaan, is nog een raadsel.

Zij stellen zich op het verweer dat het bijvoorbeeld een vonk van de sigaret van Richard geweest zou kunnen zijn. Of warmteprocessen bij het optakelen van de Caddy. Of misschien ontbranding van lekkende brandstof uit de Caddy op elektrische delen van de bergingswagen. Van onzorgvuldig handelen van de brandweer is dus in geen enkel geval sprake. Althans, dat stelt de Veiligheidsregio zelf.

Rechter bepaalt

Tijdens de procedure verwijs ik naar het rapport dat ik samen met de deskundige heb opgesteld. Ook worden alle door de brandweer genoemde alternatieve oorzaken uitvoerig besproken. Uiteindelijk blijkt onze inzet niet voor niks: alles wat de brandweer heeft aangedragen, heb ik gemotiveerd weersproken. De rechter veegt dan ook alle punten van de brandweer van tafel.

De rechter besluit dat de brandweer aansprakelijk is. Die moet de schade van 13.000 euro volledig aan Richard vergoeden. Een gigantische meevaller voor Richard. Zijn lepelwagen is inmiddels volledig gerepareerd en weer in gebruik. En nu zijn ook de door Richard voorgeschoten reparatiekosten volledig vergoed.

Sjaak Drinkenburg

