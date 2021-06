Zo run je een eigen bedrijf zonder administratieve rompslomp

Er zullen weinig zelfstandigen zijn die het niet herkennen: de ergernis omtrent de administratieve rompslomp. Voor sommigen is het zelfs zo’n groot struikelblok dat ze maar helemaal afzien van het verwezenlijken van hun droom. Want dat je een handige en slimme ondernemer bent, wil natuurlijk helemaal niet zeggen dat je zit te wachten op een steeds terugkerende cijferbrij.

Maar er is een uitkomst. En die heet Teamleader. Het motto van dit bedrijf is ‘ondernemers ondersteunen zodat zij hun droom kunnen waarmaken’. Teamleader doet dit door het aanbieden van work management software die jou als ondernemer alle administratieve werkzaamheden uit handen neemt.

Enorme groei

Die volledige ontzorging spreekt talloze ondernemers aan, zo blijkt wel uit de enorme groei die Teamleader doormaakt. Het bedrijf - met een hoofdkantoor in Gent en filialen in Amsterdam en Lissabon - is namelijk hard op weg de nummer 1 te worden in Europa op het gebied van work management software.

Tekenend is dat het bedrijf juist is begonnen uit frustratie over…jawel, de administratie. Gestart als kleine website agency verdwaalden de medewerkers zelf ook in het doolhof van administratieve werkzaamheden, zoals agenda bijhouden, facturen sturen en betalingen regelen. Door deze eigen ervaring en te luisteren naar andere MKB’ers heeft Teamleader inmiddels de perfecte software ontwikkeld om ervoor te zorgen dat een ondernemer kan doen waar -ie goed in is: ondernemen.

Gratis uit te proberen

Teamleader heeft producten voor ondernemingen tot 1000 medewerkers, maar ook voor bedrijven met minder dan 20 man personeel. Het mooie is dat dat laatste nu gratis is uit te proberen.

Jeffrey van den Bogert is zo’n ondernemer die al snel zag dat het wat administratie betreft over een andere boeg moest. Hij nam schoonmaakbedrijf CleanCarts van zijn vader over, die alles nog in Excel deed. “Plannen, boekhouden, factureren, klantcontact, noem maar op”, zegt Van den Bogert. “Toen we meerdere facturen per dag gingen versturen en er ook een meer ingewikkelde planning nodig was, was het overzicht al snel weg. Dus zocht ik naar de juiste software die mij veel tijd kon besparen.”

Stap voorwaarts

Van den Bogert kwam bij Teamleader uit. “Er kwam iemand bij ons op de zaak en die heeft het programma voor ons ingericht en enkele dingen aangepast zodat het paste bij onze bedrijfsvoering. In vergelijking met Excel is dit echt een grote stap voorwaarts geweest. Dankzij de automatisering van een deel van de boekhouding, facturatie, klantenbeheer en planning zijn onze bedrijfsprocessen behoorlijk gemoderniseerd en toekomstbestendig.”

Met Teamleader wordt in feite je bedrijf in een klap veel overzichtelijker, zo merkte ook Emily Leten van asbestverwijderingsbedrijf Asbitech. “Soms werken we met grote offertes en langdurige projecten. Asbest verwijderen kan één of twee dagen duren, maar ook een jaar. Je wil dan voor de klant de kosten en planning inzichtelijk maken. Maar ook voor jezelf natuurlijk. Met Teamleader kunnen we alle kosten gedetailleerd inzien en zo weten we hoeveel we verdienen aan een project en hoe we er dus financieel voorstaan.”

Teamleader is dus voor zowel de ervaren als de startende ondernemer ideaal. Eventuele angst dat je de software niet begrijpt, is wellicht ongegrond maar volledig begrijpelijk. Daarom biedt Teamleader trainingen aan. Er komt dan een van de 150 medewerker bij je langs om alles uit te leggen en in te regelen. En diegene rust niet voordat bij jou alles op rolletjes loopt.

En zoals we al eerder meldden, je kunt het nu gratis uitproberen.