Mis het niet: digitale innovaties tijdens The Digital Dutch

Na de grote belangstelling van de afgelopen jaren belooft het event ook dit jaar spraakmakend te worden, zowel in vorm als inhoud. The Digital Dutch is opgezet om organisaties van elkaar te laten leren in hun ambities om digitaal te transformeren. Hoe ga je slimmer met elkaar samenwerken? Hoe zorg je dat je bedrijf digitaal veilig is? Waar liggen kansen om te innoveren?

Organisaties in Nederland staan vaak voor dezelfde soort uitdagingen. Op veel plekken wordt het wiel opnieuw uitgevonden. KPN wil met The Digital Dutch proberen iedereen een stap vooruit te brengen door kennis en ervaring uit te wisselen – en daardoor van elkaar te leren.

Spectaculaire setting

Wat je kunt verwachten als je deelneemt aan het online event? The Digital Dutch maakt een reis langs concrete en inspirerende digitaliseringsvoorbeelden. Het event biedt een kijkje achter de schermen bij veranderingsprojecten bij Nederlandse bedrijven en overheden. Het biedt nieuwe inzichten die je als ondernemer direct in de praktijk kunt toepassen in je eigen business. Het event staat bekend om zijn spectaculaire setting, die het waard is om je geluid hard te zetten en ruim een uur lang geboeid te kijken.

Inspirerende sprekers

The Digital Dutch biedt ook dit jaar weer interessante sprekers en nieuwe inzichten. Leiderschapsexpert Menno Lanting neemt je mee in de transformatie van organisaties. Amerika-correspondent Michiel Vos vertelt over de laatste tech-ontwikkelingen in de VS en cardio-anesthesioloog Lotte Terwindt geeft een inkijkje in het HIGH 5 project, dat live verbindingen wil realiseren tussen ambulances en de spoedeisende hulp.

Professor Lokke Moerel, lid van de Cyber Security Raad, plaatst digitale veiligheid in een internationaal perspectief en vertelt hoe organisaties daarmee om moeten gaan. Innovatie is er ook volop te zien bij Damen Shipyards: deelnemers krijgen te zien hoe het bijna honderd jaar oude familiebedrijf zichzelf opnieuw heeft uitgevonden.

De presentatie van het event is in handen van tech-ondernemer Jim Stolze, cybersecurity-specialist Gina Doekie en chief business market van KPN Marieke Snoep. The Digital Dutch 2022 combineert inspiratie en informatie met spectaculaire livemuziek van het hoogste niveau én een immense lichtprojectie. Aanmelden doe je hier.