NL-Alert bij noodsituatie: dit is wat je moet doen

Stel: er is een grote brand bij jou in de buurt, of een andere noodsituatie die schadelijk voor de gezondheid of zelfs levensbedreigend is. In dat geval verstuurt de overheid een NL-Alert. Je hoort dan een doordringend alarmgeluid op je mobiele telefoon, zodat je weet dat je een belangrijk bericht hebt ontvangen.

Waarschuw anderen

In het NL-Alert staat precies wat er aan de hand is en ook wat je moet doen. Lees het bericht dus meteen en volg de instructies op. Wat verder heel belangrijk is: waarschuw anderen. Want niet iedereen heeft het bericht misschien meteen gelezen.

Kirsten (34) kwam net uit een sportklasje in de sportschool toen er op veel mobiele telefoons tegelijk een alarmbericht afging. “Dat veroorzaakte even onrust, omdat iedereen naar buiten liep op het moment dat het NL-Alert binnenkwam. Er bleek een brand met flinke rookontwikkeling in de buurt te zijn. Het advies was om binnen te blijven en ramen en deuren te sluiten.”

Er werd meteen druk overlegd. “Iedereen waarschuwde elkaar, zodat ook degenen die hun mobiele telefoon na de les nog uit hadden staan, direct op de hoogte waren. We bespraken wat slim was om te doen: binnen blijven in de sportschool of snel naar huis gaan en daar binnen gaan zitten. Het was goed om te zien hoe razendsnel iedereen op de hoogte werd gebracht.”

Alle informatie

Een NL-Alert wordt verstuurd naar je mobiele telefoon. Maar dat is niet het enige: het bericht verschijnt ook op reclameschermen en op schermen in bussen, trams en metro’s. Altijd geldt: lees het bericht meteen, volg de instructies op en waarschuw de mensen om je heen.

Stel: de buurvrouw loopt nét naar buiten – zonder mobiele telefoon – om de hond uit te laten, terwijl je een NL-Alert ontvangt waarin staat dat je vanwege een giftige rookwolk binnen moet blijven. Waarschuw haar dan, zodat ook zij direct alle informatie heeft.

Zendmasten

NL-Alert wordt uitgezonden door de zendmasten van de Nederlandse telecomproviders. Tijdens een ramp, ernstig incident of crisis bepaalt de desbetreffende veiligheidsregio in welk gebied het NL-Alert wordt uitgezonden. Alle zendmasten die bereik hebben in het gebied, zenden het NL-Alert uit.

NL-Alert werkt ook als het mobiele netwerk overbelast is. De techniek die wordt gebruikt, heet cell broadcast en zorgt ervoor dat de overheid je een tekstbericht kan sturen zonder dat je je daar eerst voor hoeft aan te melden. Het is gratis en anoniem: je naam en telefoonnummer blijven onbekend.