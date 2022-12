WK begint nu écht: kan Oranje eindelijk Messi eens verslaan?

Bij Argentinië zullen de positivo’s onder ons direct denken aan de kwartfinale op het WK 1998. Bij andere – waarschijnlijk oudere - fans gaan de gedachten vast en zeker ook uit naar de verloren WK-finale in 1978. De bookmakers zien voor het eerst dit toernooi Nederland niet als favoriet. Als Nederland wint krijg je 3,60 keer je inzet terug. Mocht Argentinië aan het langste eind trekken, dan win je 2,27 keer je inleg.

Messi succesvol tegen Oranje

De Argentijnse aanvoerder Lionel Messi zal niet direct zijn geschrokken van Oranje als tegenstander, gezien zijn eerdere wedstrijden tegen ons. Drie keer speelde hij tegen een Nederlands Elftal. Op de Olympische Spelen van 2008 en het WK van 2014 schakelde hij Oranje uit. Het onderlinge duel op het WK 2006 eindigde in een gelijkspel. Een gelijkspel vanavond levert je bij TOTO overigens 3,20 keer je inzet op.

De bookmakers zien Messi ook duidelijk als grootste gevaar voor Nederland. Zij achten de kans dat Argentinië wint en Messi scoort veruit het grootst met een quotering van 3,80.

Kunnen we de rollen omdraaien?

De halve finale van het wereldkampioenschap voetbal staat vanavond op het spel. Nederland bereikte maar liefst vijf keer eerder dat stadium in het toernooi. Een keer gebeurde dat (in 1998) door Argentinië in de kwartfinale te verslaan. Maar de revanche van de Zuid-Amerikanen kwam in 2014 op het laatste WK waaraan Oranje meedeed. De Argentijnen waren toen het struikelblok in de halve finale. Vanavond mag Nederland als underdog proberen die rollen weer om te draaien.

Tot dusverre hebben zowel Argentinië als Nederland nog niet echt een onuitwisbare indruk gemaakt tijdens dit WK. De Argentijnen verslikten zich zelfs in Saoedi-Arabië, maar herpakten zich dankzij Messi in de volgende duels. Nederland oogt nog stroef, maar heeft nog geen wedstrijd verloren.

Oranje nog ‘maar’ zesde

De resultaten van het Nederlands Elftal hebben de bookmakers nog niet echt overtuigd. Oranje is na de winst op de Verenigde Staten twee plekjes geklommen op de lijst van potentiële WK-winnaars en staat nu zesde met een quotering van 19. Brazilië is favoriet voor de eindzege. Maar onderschat Nederland niet, het is immers onder Van Gaal al 19 WK-wedstrijden ongeslagen.

