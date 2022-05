Investeren in vastgoed via crowdfunding: zo werkt het

Tot niet zo lang geleden dachten mensen bij crowdfunding vooral aan investeringen waarbij het draait om de gunfactor, zoals een kunstproject, een goed doel of een start-up. Tegenwoordig is crowdfunding juist ook voor de ‘crowd’ - het publiek - een manier om zelf iets te verdienen met geld wat anders ‘niets doet’. Particuliere investeerders financieren een lening door een (klein) bedrag in te leggen en delen zo het risico, in ruil voor een aantrekkelijk rendement.

Binnen een uur vastgoedinvesteerder

De Nederlandse markt voor leningen via crowdfunding groeide de afgelopen jaren enorm. Zeker de vastgoedmarkt is voor steeds meer crowdfundingplatforms interessant. Max Crowdfund is een van de serieuze platforms die zich volledig op vastgoed richt; de directie heeft jarenlange internationale ervaring in die branche. Investeerders zelf hoeven zich daardoor niet bezig te houden met het aan- en verkopen van huizen, iets wat behoorlijk intensief is als je het goed wilt doen. Via het platform ben je binnen een uur vastgoedinvesteerder zonder een steen aan te raken.

Het renovatieproces is in handen van ervaren projectontwikkelaars die een uitgebreid screeningsproces hebben doorlopen bij Max Crowdfund. Je investeert samen met andere beleggers in de vastgoedlening die hiervoor nodig is. Het complete plan dat bij de benodigde investering hoort is direct zichtbaar, zodat je een weloverwogen keuze kunt maken. Je hoeft geen flinke spaarpot te hebben, investeren kan al vanaf 100 euro. In ruil daarvoor krijg je ‘een veilige investering waarmee je tot wel 12 procent rendement kunt halen en dat vind je niet snel’, aldus CEO Felix Berkhout.

Publiek boven bank

Voorheen werden vastgoedleningen alleen verstrekt door financiële instellingen. Crowdfunding heeft de markt veranderd; het publiek is nu de bank, aldus Berkhout. Maar waarom zou een projectontwikkelaar het publiek verkiezen boven de bank en waarom is hij bereid om een hogere rente te betalen? “Een bank financiert in de regel slechts 70 procent van de aankoop van een pand. Renovatiekosten moet men ook zelf financieren. Een projectontwikkelaar kan, als het project eenmaal af is, herfinancieren bij een bank, maar dit betekent dat hij eerst veel eigen vermogen in het project moet stoppen. Daardoor is het aantal projecten dat hij tegelijkertijd kan doen beperkt.”

Met een overbruggingsfinanciering voor ongeveer 90 procent van de aankoop en renovatiekosten van een project, kan een projectontwikkelaar dus meer projecten tegelijkertijd doen. Berkhout legt uit: “Nu is een overbruggingsfinanciering duurder (in de regel zo’n 1 procent per maand), maar als de winstmarges van het project hoog genoeg zijn, is het beter om ‘duur’ geld op te halen en meer projecten te doen. Crowdfundingplatforms kunnen daardoor leningen aanbieden met een relatief hoog rentepercentage.”

Zekerheid en mooi rendement

Max Crowdfund heeft een ontheffing van de Autoriteit Financiële Markten (AFM) gekregen. Bestaande crowdfundingpartijen in Nederland moeten per 10 november 2022 beschikken over een vergunning om hun crowdfundingdienstverlening te kunnen voortzetten. De vergunningsaanvraag hiervoor is intussen door Max Crowdfund ingediend bij de AFM. Berkhout: “Dat betekent nog meer regels voor ons als platform, want we worden in principe een financiële instelling. Het betekent ook meer duidelijkheid en standaardisatie voor de investeerder.”

En dat is, net als transparantie, belangrijk. “Vaak wordt er nog gedacht dat een hoog rendement gelijkstaat aan een hoog risico, maar met stenen als onderpand kun je zekerheid en een mooi rendement samen laten gaan. Je moet natuurlijk altijd goed kijken hoe de lening is gedekt. Een eerste rang hypotheek, extra vastgoed als garantie, een extra bedrijfsgarantie en een persoonlijke garantie zijn allemaal manieren om een lening goed te dekken. Zolang het totaalbedrag van de lening ruimschoots is gedekt, denk aan 120 procent, zou het investeringskapitaal ook moeten zijn gedekt. Dan kan er beslag worden gelegd op de zekerheden in het geval er iets misgaat met het project of als de ontwikkelaar niet meer aan zijn/haar verplichtingen kan voldoen. Dit geeft natuurlijk geen 100 procent garantie, want er kan van alles gebeuren tijdens de looptijd van de lening. Deze risico’s voegen we daarom altijd toe aan de informatie over de vastgoedlening.”

Vastgoedproject in Engeland.

Vanuit luie stoel

Via het platform investeer je nu in panden in Nederland, België, Duitsland of Groot-Brittannië, maar uiteindelijk moet dat in alle 27 EU-landen kunnen. Er is ook al een Max Crowdfund-platform live in Nieuw-Zeeland, met goedkeuring van de lokale autoriteiten. “Je kunt bijvoorbeeld investeren in een lening in Duitsland met een looptijd van 12 maanden en een jaarlijkse rente van 11 procent of in leningen in Engeland met looptijden van 9 tot 12 maanden met jaarlijkse rentes van 10 procent. Het aanbod wisselt continu; de leningen zijn soms binnen enkele minuten al volgeschreven.”

“Laten we eerlijk zijn”, vervolgt Berkhout, “mensen zoeken naar alternatieven voor spaargeld omdat ze weinig tot geen rente op hun geld krijgen. Dankzij crowdfunding kun je als je wilt klein beginnen met beleggen in vastgoed en zo je geld laten groeien, gewoon thuis vanuit je luie stoel.”