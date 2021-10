‘Gevallen engelen’ kunnen beleggers droomwinsten bezorgen

Beursexpert Geert Schaaij van Beursgenoten heeft zelfs een naam voor aandelen waarin velen het vertrouwen hebben verloren, maar waar juist volop mogelijkheden in zitten: gevallen engelen.

“Wat beleggen extra leuk maakt is beleggen in die gevallen engelen”, zegt Schaaij. “Zo kan immers een mislukte speculatie toch nog een goede langetermijnbelegging worden.”

Schaaij legt uit wat bij nou precies bedoelt met ‘gevallen engelen’. “Kijk, een onderneming kan in slecht weer verzeild raken waardoor de koers daalt en niemand er meer in gelooft. Het management heeft geen vertrouwen meer van de aandeelhouders en wat ze ook zeggen en wat ze ook doen, de koers is niet vooruit te branden. En dan komt er een dag dat een concurrent ziet wat beleggers niet willen zien en die doet een bieding op het hele bedrijf. Beleggers van het eerste uur zijn dan de pineut. Zij kochten het aandeel namelijk voor een hoge koers. Maar rationele beleggers die de aandelen juist op het dieptepunt aanschaften, vieren een feestje.”

Sky is de limit

Het is het voorbeeld van wat een goede belegger altijd zou moeten doen: laag instappen. “Wanneer zo’n gevallen engel het groeipad weer weet te vinden, dan is de sky de limit”, zegt Schaaij. ”We zagen dat in het verleden bij Getronics, waarvan het aandeel van 5 cent naar 6 euro ging, dat zijn nog eens klappers. De belegger maakt dan maar liefst 10.000% rendement.”

Dat soort voorbeelden heeft Schaaij op het moment niet. “Maar dat kan morgen anders zijn. Dat is ons werk en dat maakt het spannend. Maar een aandeel wat van €32 naar €9 daalt, of van €53 naar €34, of van dik €120 naar €44 zijn aandelen die we gevallen engelen kunnen noemen lijkt mij. En die zijn er wel!”

Belangrijk is volgens Schaaij te analyseren waarom een aandeel is gedaald. Want daar is natuurlijk altijd een reden voor. Dat kan een schandaal zijn, een foute overname, of gewoon onhandigheid van de directie. Zoals in het verleden bij Kodak, dat veel te lang vasthield aan analoge fotografie.

Aandelen die gevallen zijn, kunnen ook herrijzen, is de filosofie van de beursgoeroe die een succesvol bewezen trackrecord heeft met zijn Beursgenoten. “Aandelen kunnen opleven omdat het probleem wat de koers naar beneden bracht overzienbaar is, getackeld is of omdat de fout niet bij de directie van het bedrijf lag, maar bij de beleggers”, zegt Schaaij.

Voorbeelden

Als iemand tijdens een gesprek zo zijn mond vol heeft over kansrijke aandelen, dan vraagt dat natuurlijk wel om concrete tips. “Je wil een voorbeeld?”, begrijpt Schaaij. “Nou, ik heb er zelfs vijf weten te analyseren. Vijf gevallen engelen die allemaal kunnen stijgen. Die kunnen de mensen hier downloaden.”

Schaaij wordt dan openhartig en laat nog een voorbeeld vallen. “Ik heb Ontex uitgebreid geanalyseerd in het rapport. Dat bedrijf deed een overname die geruime tijd als een blok aan het been van deze luierfabrikant heeft gehangen. Met als gevolg dat de koers van het aandeel bijna op de laagste koers van de afgelopen jaren is beland. Tijdens de onderhandelingen bij deze acquisitie werd Ontex een rad voor de ogen gedraaid. Na veel vijven en zessen werd eerder deze maand bij de rechter een schikking getroffen en ontving Ontex €81 miljoen terug. De koers is van ruim €32 beland op €9. Een zogeheten turn-around kandidaat lijkt geboren. Dat is een aandeel dat te diep is gevallen en nu weer kan floreren. De pijn is geleden, de weg omhoog kan weer worden bewandeld. Het aandeel noteert fors onder het zichtbare eigenvermogen en de koers-winstverhouding is laag.”

Klappers maken

Schaaij wordt naar eigen zeggen altijd heel enthousiast van dit soort aandelen. “Dat komt omdat niemand ernaar kijkt en als je dan als eerste deze gevallen engelen weet te vinden, kun je procentueel klappers maken.”

Die klappers zijn soms op korte termijn te realiseren, maar soms duurt het langer. “Je ziet dan dat analisten van banken eerst moeten zien en dan pas geloven”, lacht Schaaij. “Daar kan de particulieren belegger nou net het verschil maken. Gewoon logisch nadenken en kijken naar de engeltjes die zijn gevallen. Bij Beursgenoten helpen wij daar graag bij. Daarom geef ik die vijf aandelen, allemaal gevallen engelen, prijs in ons E- boek, dat gratis is te downloaden. Want beleggers nemen zelf de beslissingen, maar dan moeten ze wel van de hoed en de rand weten.”