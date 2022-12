Weg met smartphone-notificaties: ‘Ik heb nu veel meer rust in mijn hoofd’

“Het opvoeden van mijn zoons van 14 en 11 zie ik als de grootste taak van mijn leven. Daarnaast ben ik ondernemer en werk ik hard. Soms iets te hard: voor mijn scheiding maakte ik werkweken van 70 à 80 uur. Ik liep mezelf voorbij en kwam – door het vele werken en de stress van de scheiding – in een burn-out terecht. Dat waren pittige maanden, maar ik heb er veel van geleerd. Ik besef nu dat ik er niet constant voor iedereen kan zijn als dat ten koste van mezelf gaat. Ik wil het goede voorbeeld geven aan mijn kinderen en goed voor mezelf zorgen.”

Dag goed beginnen

“De ochtend is belangrijk, daarmee zet ik de toon voor de rest van de dag. Ik begin mijn dag het liefst door een rondje in de tuin te lopen, zonder telefoon of geluid. Daarnaast mediteer ik, waardoor ik de hele dag een stuk kalmer ben. Als ik in een stressvolle situatie kom, vind ik het fijn om ademhalingsoefeningen te doen. Die hebben zo veel impact op mijn gemoedstoestand, dat is ongelofelijk.”

Ultiem genietmoment

“Waar ik eerst aan de lopende band koffie dronk, neem ik nu één kop Italiaanse koffie in de ochtend. De rest van de dag drink ik water en thee, dat is gezonder. Dat kopje koffie in de ochtend is voor mij het ultieme genietmomentje. Door dat ene moment bijzonder te maken, heb ik die andere koppen koffie helemaal niet meer nodig.”

Weg met WhatsApp-notificaties

“De notificaties van mijn social media heb ik uitgezet. Ik merkte dat ik constant afgeleid werd door berichten op mijn smartphone en daardoor overprikkeld raakte. Op WhatsApp archiveer ik iedereen behalve mijn kinderen. Ik bepaal nu zelf wanneer ik naar mijn berichten kijk. Dat geeft me veel meer rust.”

Langzaam opbouwen

“Als je zelf iets wil veranderen, is er maar één manier om dat te doen: in actie komen. Het hielp mij om klein te beginnen, zodat ik het makkelijker volhoud. In plaats van meteen een half uur per dag te mediteren, ben ik gestart met vijf minuten. Nu ik merk hoe fijn het is, is het een stuk makkelijker om op te nemen in mijn routine.”

