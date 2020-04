‘Ik ben niet bang om mijn handen vuil te maken’

Hoe zien jouw dagen er momenteel uit?

“Nou, vooral heel onvoorspelbaar! Ik sta standby, want de laatste moeders kunnen elk moment bevallen. Vannacht werd ik nog uit bed gebeld. Dan krijg ik te horen om welke moeder het gaat en hoeveel centimeter ontsluiting ze op dat moment heeft. Vervolgens hoop ik dat het kindje nog eventjes blijft zitten, gris ik mijn vluchtkoffertje mee en ga ik als een speer die kant op.”

Dat klinkt spannend! Ben je weleens te laat geweest?

“Ik wil het niet over mezelf afroepen, maar dit seizoen ben ik nog elke keer op tijd geweest. Vorig jaar heb ik er helaas wel een paar moeten missen. Maar die moeders waren ook wel heel snelle bevallers, haha. De een deed er een uur over en de ander maar drie kwartier! Vaak kom ik in the heat of the moment binnen, maar soms zit ik een hele dag in het ziekenhuis te wachten voor het zover is.”

En als het moment daar is, wat is dan jouw taak?

“Soms mag ik alleen water halen, maar er was laatst ook een bevalling waarbij ik de kots heb opgevangen en de benen in de beugels heb teruggeduwd. Ik help heel graag en ben niet bang om mijn handen vies te maken, maar het hangt allemaal af van hoe de moeder het graag wil.”

Hard werken dus! Komt er een carrièreswitch aan?

“Dat niet. Ik vind verloskunde een prachtig iets, maar tegelijkertijd heel lastig. Je komt voor moeilijke beslissingen te staan en het loopt niet altijd goed af. In het begin vond ik het ook maar gek om bij de bevalling van een vreemde te zijn, maar het is zo bijzonder dat die vrouwen mij er op het meest intieme moment in hun leven bij willen hebben. Een bevalling, het op de wereld zetten van een nieuw kindje… voor mij heeft het iets magisch.”

Zo magisch dat je er zelf ook wel weer eentje zou willen?

“Haha, nee. Mijn bevalling was op z’n zachtst gezegd geen pretje. Het is wel fijn om te zien dat het ook anders kan, maar het maakt niet dat ik er opnieuw aan zou willen beginnen. Ik ben vooral heel erg blij met Brandon. Die gaat nu net naar de peuterspeelzaal, waardoor ik ook weer een beetje mijn handen vrij heb. Ik vind al die baby’tjes heerlijk, maar niet om mee naar huis te nemen.”

