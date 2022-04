Dit stel betaalt maar €40 aan energie: ‘De verwarming is nooit aan’

“Vanaf het moment dat ik op mezelf ging wonen, werd ik heel fanatiek in zuinig zijn met energie”, zegt Marielle. “Iedere week schreef ik de meterstanden op en keek ik waar ik nog op kon bezuinigen. Die drive had ik omdat ik geld wilde besparen. En als je dan verhalen van anderen hoort die veel meer betalen, raak je nóg meer gemotiveerd. Ik vind het gewoon zo zonde om veel geld kwijt te zijn aan energie. In 2012 werd ons nieuwbouwappartement in Maarssen opgeleverd en nu hebben we een slimme meter. Danny doet dapper mee met bezuinigen. Hij moest wel eerst even wennen. Hij werkt in de bouw en wilde graag in een warm huis thuiskomen. Maar nu is ook hij helemaal om en is besparen echt een sport voor ons geworden.”

Stapjes verder

Marielle heeft een vast contract bij Essent en betaalt 40 euro per maand aan energiekosten. Daar is ze heel blij mee. “Ik heb echt geen zin om mijn maandsalaris op te maken aan gas en stroom. Ons appartement is nieuwbouw, dus er zijn al veel zaken verplicht geregeld op het gebied van isolatie en zo. Maar wij gaan nog een paar stapjes verder.”

Besparen is een sport geworden voor Marielle en Danny. Ⓒ IRIS PLANTING

Het zijn vooral heel eenvoudige maatregelen die Marielle heeft genomen, al springt er eentje wel in het oog. “Hier staat vrijwel nooit de verwarming aan”, zegt ze. “Alleen als het zo hard vriest dat het wel moet omdat anders leidingen bevriezen. Maar dat is al een poosje geleden.”

Extra dekentje

Op het moment dat Marielle haar verhaal vertelt is het in haar 69 vierkante meter grote appartement 16 graden. Haar twee honden (“dat zijn mijn kinderen”) vinden het helemaal prima en ook Marielle hikt of schrikt er niet van. “Ik heb van die lekkere Eskimopakken, warme dekens en sloffen. Op ons bed ligt ook een extra dekentje, ik voel me heerlijk hoor.”

Van haar buren hoort Marielle weleens verhalen dat die rond de 140 euro per maand kwijt zijn aan energiekosten, voor exact dezelfde ruimte. Dat zal haar niet gebeuren. “Ik bespaar op alles en zo ingewikkeld is dat niet eens. Ik heb speciale waterbesparende kranen, een waterbesparende douchekop en ik zet de straal altijd op standje ‘1 persoon’, dus niet voluit. Verder doen wij nauwelijks de lichten aan. De meeste lampen hangen hier puur voor de sier. In eentje zit zelfs helemaal geen peertje”, lacht ze. “Als we tv kijken, hebben we al licht van de televisie en als dat te weinig is, zetten we twee lichtjes van de afzuigkap aan. De keuken loopt over in de woonkamer, dus dan hebben we overal genoeg verlichting.”

Marielle heeft ook nog een bespaartip waar de tandarts blij van zal worden. “Tijdens het tandenpoetsen laat ik natuurlijk de kraan niet lopen. Dat hoeft ook niet, want je kunt beter helemaal niet spoelen. Anders spoel je alle werkende stoffen van de tandpasta uit je mond.”

Besparen op energie met energiebesparende producten

