Zo ontspan je meer (ook in de drukke feestmaanden)

Hanan Haddouch weet zelf intussen goed hoe ze zorgt voor voldoende ontspanning. “Het is een gewoonte voor me geworden om rustmomenten in te bouwen.” En dat gunt Hanan anderen ook.

De arbeid- en organisatiepsycholoog, gespecialiseerd in burn-out, en expert in de app Mijn Leefstijlcoach van AH, vertelt waarom het zo belangrijk is om te ontspannen en hoe je dat doet.

Wanneer ontspan je voldoende?

“Het is belangrijk om elke dag ontspanningsmomenten in te bouwen om je stresssysteem te reguleren. Dat haalt je even uit de actiemodus waarin we vaak zitten en dat is nodig om je lijf en geest te helpen herstellen van stress. Hoe vaak en hoe je dat precies doet, is aan jou. Ontspannen betekent voor iedereen wat anders, er zijn geen specifieke richtlijnen voor. Gelukkig maar, want zo kun je doen wat bij jou past en kun je je laten inspireren door anderen. Als je te weinig ontspant, ga je dat vanzelf merken.”

Wat gebeurt er dan met je?

“Laten we vooropstellen dat stress niet per se slecht is voor je. Sterker nog: je hebt het nodig om in de actiemodus te komen. Wat wel slecht is, is als je te lang in de actiemodus blijft en daardoor te weinig ontspant. Je brein denkt dat er gevaar is en blijft actief en alert, waardoor je lichaam niet voldoende herstelt. Wij mensen kunnen dat lang volhouden, maar als het té lang duurt, raakt je batterij steeds leger.”

Welke klachten kun je krijgen?

“Je kunt slaapproblemen krijgen, je continu vermoeid voelen en last hebben van hoofdpijn, spierpijn en/of maagpijn. En het is niet alleen fysiek. Je kunt ervaren dat je hoofd vol is, waardoor je meer gaat piekeren, je opgejaagd voelt, prikkelbaarder bent, concentratieproblemen hebt en vergeetachtiger wordt. Het kost je, thuis en op je werk, meer moeite om normale taken uit te voeren en het risico dat je fouten maakt, wordt groter.”

Veel mensen vinden het lastig om regelmatig te ontspannen, zeker in de drukke feestmaanden. Hoe komt dat?

“Als je vraagt hoe het met mensen gaat, antwoorden ze vaak dat ze druk zijn. En wanneer je de hele tijd in de actiemodus zit, besteed je makkelijker te weinig aandacht aan de signalen die je lijf geeft. Soms snappen mensen ook het belang van ontspannen, zeker in een drukke periode, niet. Dat komt dan later wel, denken ze, bijvoorbeeld op vakantie. Het is goed als we ons wat bewuster worden dat we elke dag momenten nodig hebben om te herstellen en op te laden.”

Hoe zorg je daar dan voor?

“Dat kan al door heel kleine dingen aan te passen. In de app Mijn Leefstijlcoach van AH vind je allerlei challenges die je daarbij kunnen helpen, zoals het nemen van micropauzes, het reguleren van energievreters en bijtanken tegen een burn-out.”

Nog een aantal tips van Hanan:

(Be)leef bewust: wees in het moment, als je wandelt, eet etc.

Kies voor monotasken in plaats van multitasken.

Zorg juist als je druk bent voor voldoende slaap. Een goed slaapritueel helpt daarbij.

Bedenk wie en wat je energie geeft of juist kost.

Blijf bewegen. Ga bijvoorbeeld ook als het slecht weer is wandelen.

Plan op drukke dagen toch kleine rustmomenten in.

Onthoud: sociaal zijn, vraagt ook energie. Denk dus van tevoren al na over tegen wie of wat je nee gaat zeggen. Niet alles hoeft in deze periode; schuif iets door naar januari als het teveel wordt.

Huisarts Tamara de Weijer.

‘Je kunt zelf op de rem trappen’

Tamara de Weijer, huisarts en auteur, is een van de experts in de app Mijn Leefstijlcoach van AH. “Veel mensen staan van ‘s ochtends vroeg tot ‘s avonds laat aan. Zeker vrouwen lukt het vaak minder goed om ruimte voor zichzelf te pakken. Ze zijn goed in het gas indrukken, maar niet in op de rem trappen. Terwijl dat laatste zo belangrijk is, want anders raakt je zenuwstelsel overbelast en kun je slechter gaan slapen, een hoge bloeddruk krijgen en bijvoorbeeld gaan stresseten, waardoor het risico op overgewicht stijgt. Als je ontspant, gaan je ademhaling, bloeddruk en hartslag naar beneden en kan er meer energie naar het herstel van je lijf. Het goede nieuws is dat je zelf op die rem kunt trappen. Daarvoor hoef je niet meteen drie kwartier te mediteren, maar pak eerst eens twee keer 5 minuten op een dag om even rustig te zitten met je voeten op de vloer, handen op de buik en je ademhaling te voelen. Zet een reminder in je telefoon. Mensen weten vaak niet hoeveel effect een paar minuten al hebben. En je kunt altijd nog uitbouwen.”

