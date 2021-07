‘Door zelf stroom op te wekken bespaar ik 600 tot 800 euro’

“Ik wilde eigenlijk al langere tijd zonnepanelen”, zegt Annie. “Maar ik dacht dat het een forse investering was. Dat viel alleszins mee nadat ik een offerte had laten maken en de redelijk snelle terugverdientijd trok mij definitief over de streep. Toen ik een verbouwing had gepland voor een uitbouw, zijn de zonnepanelen gelijk in het budget meegenomen. En daar heb ik nog geen seconde spijt van gehad.”

Zonnepanelen meenemen bij een investering die toch al aan een huis wordt gedaan, is iets dat steeds meer consumenten doen. Het goede nieuws is dat zonnepanelen een investering zijn die wordt terugverdiend. Enerzijds is er natuurlijk de besparing op de energiekosten. Daarnaast verdien je geld door stroom terug te leveren aan de leverancier. En de waarde van je huis kan nog stijgen ook!

Mooie gedachte

Voor Annie was niet alleen het besparen een aspect waarom zij graag zonnepanelen wilde. “Ik vind het ook echt belangrijk om te doen vanwege de duurzaamheid en het klimaat. Daarnaast vind ik het een mooie gedachte dat je zelf energie kan opwekken. Maar ja, ik ga natuurlijk niet ontkennen dat de besparing een heel prettige bijkomstigheid is”, lacht ze.

Met twee grote dochters wordt er vanzelfsprekend veel stroom verbruikt bij Annie thuis. “Ik houd mijn budgetplan goed in de gaten. Energie was echt een vaste last waar ik flink op kon besparen door zonnepanelen te nemen. Op jaarbasis bespaar ik nu 600 tot 800 euro. Op de investering in zonnepanelen ontvang je btw-teruggave. En daarnaast ontving ik ook nog 250 euro subsidie van onze gemeente op de aanschaf. Al met al heb ik daardoor in ongeveer 4 tot 5 jaar de investering al terugverdiend.”

Zo gepiept

Een groot misverstand is dat het een ‘gedoe’ zou zijn om zonnepanelen aan te laten leggen. Je hoeft er juist helemaal niets voor te doen, zo merkte Annie. “Er kwam een adviseur langs die ons dak bekeek en ons voorzag van goed advies. De offerte was daarna gelijk getekend. In een halve dag waren de zonnepanelen al geïnstalleerd, bij ons zijn dat er 12. Wat ik grappig vind, is dat de opbrengst ook heel goed is in het voor- en najaar. Daardoor wek je dus gedurende het jaar heel wat stroom op. Wij hebben een traditioneel schuin dak op het zuidwesten en dat is heel gunstig.”

Door haar zonnepanelen is Annie zich veel bewuster geworden van het energieverbruik in haar woning. “Op de slimme meter is te lezen hoeveel energie je zelf gebruikt en hoeveel je teruglevert aan de leverancier. Daar krijg je ook weer geld voor. Ik heb ook een app op mijn telefoon waarin ik de opbrengst van de panelen kan zien en grafiekjes kan vinden van de opbrengst per periode. Dat is best geinig om af en toe even te checken.”

Annie dacht dus al wat langer na over de aanschaf van zonnepanelen en is blij dat de kogel nu door de kerk is. “Het is een mooie manier van duurzaam bezig zijn en tegelijkertijd kun je besparen op je vaste lasten. Ik zou het iedereen, bij wie het mogelijk is, aanraden.”

Wie meer wil weten over zonnepanelen kan terecht bij de experts van Essent. Zij kunnen alle informatie geven en komen ook bij je thuis langs om de situatie ter plekke te bekijken. Op de site van Essent is ook de zonnepanelencheck te vinden waarmee je binnen 1 minuut weet hoeveel zonnepanelen er passen op jouw dak, wat dat kost én wat het oplevert.