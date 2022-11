Ex-inbreker vertelt: ’Als je dit doet, nodig je inbrekers praktisch uit’

“Als ik door buurten loop, zie ik zoveel dingen die het inbrekers gemakkelijk maken”, zegt Jansen. “Schuurtjes die openstaan, vol met fietsen, gereedschap, scooters en zelfs sleutels van het huis. Echt, heel veel mensen maken het inbrekers veel te eenvoudig.”

“Gemiddeld doet een inbreker er 7 minuten over om binnen te komen. Als ik iets zag waardoor het langer zou duren, sloeg ik dat huis over”, zegt Jansen. “Maar je wil niet weten hoeveel ramen er open staan en deuren die niet op het nachtslot zitten. Als er dan ook nog eens waardevolle spullen voor de ramen liggen - zoals een laptop - ja, dan nodig je bijna de inbrekers uit. Sluit dus de gordijnen. En zet inbrekers in het licht met buitenverlichting. Dat vinden ze niet fijn.”

Blokje om

Alarmsystemen schrikken af, zegt Jansen. “Als ik dat zag, liep ik een blokje om. En ook als je wordt aangesproken op straat ga je er liever vandoor. Dus als je iemand door de buurt ziet struinen, spreek diegene gewoon eens aan voor een praatje.”

Voor verzekeraar Interpolis maakte Jansen een lijstje met tips en daar zat een zeer opmerkelijke tussen. “Als je wat langer van huis bent, sluit de stroom dan buiten af. Veel mensen hebben stopcontacten in de tuin. Daarmee kunnen inbrekers hun apparatuur, die ze gebruiken om in te breken, op aansluiten. Denk aan een boormachine om het slot open te boren."

Klikobakken

Volgens Jansen zijn inbrekers creatieve personen. “Wat jij in de tuin laat slingeren, kunnen zij zomaar gebruiken om je huis binnen te dringen. Ladders, bezems, maar ook klikobakken. Als je daar op gaat staan, ben je al snel bij dat raam dat boven openstaat. Bovendien zijn kliko’s ideale containers om gestolen spullen in te vervoeren. Het beste is dus om ze achter slot en grendel te zetten.”

Zo beangstigend het beeld is van een inbreker die door jouw huis snuffelt - misschien wel tijdens je slaap – zo nonchalant zijn we als het gaat om het voorkomen van een inbraak. “Vaak ontbreekt het aan de meest simpele dingen, zoals goede sloten. En je moet eens zien hoeveel achterpoortjes er gewoon open staan”, aldus Jansen.

