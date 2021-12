Dit feestelijke kerstgerecht is lekker en budgetproof

“Kerst is voor mij: met dierbaren zijn, lekker eten, wandelen en het liefst sneeuw!” Anne-Ruth kan bijna niet wachten tot het zo ver is, al is dat gewenste sneeuwlandschap er in Nederland vaker niet dan wel. Het mag de pret niet drukken, want haar kerstherinneringen zijn ook zonder sneeuw fijn. “Ik weet nog goed hoe mijn ouders ons vroeger op Eerste Kerstdag heel vroeg wekten met kaarsjes en kerstliedjes. Daarna gingen we ontbijten in pyjama, zo leuk! Dat zou ik zelf ook weer doen, mocht ik moeder worden.”

Uren in de keuken

Dit jaar is haar kerst wel iets anders dan anders; Anne-Ruth is sinds kort weer vrijgezel. “Dus een kerstdag naar schoonouders hoeft niet meer, maar dan breng ik die wel door met familie of vrienden.” Op Eerste Kerstdag wordt ze niet meer gewekt met kaarsjes en kerstliedjes, maar staat ze wel - net als vroeger - met haar moeder in de keuken. Uren! “Vaak roepen we dan dat we volgend jaar een minder uitgebreid diner maken, maar dat gebeurt nooit.”

Ze houden nu eenmaal van koken en bakken bij de Dekkers thuis. Niet zo vreemd met banketbakkers en een slager in de familie. “Eten was altijd al belangrijk bij ons. Ik zat als kind ook op kookles.” En over tradities gesproken: “Met kerst bakten mijn moeder en ik koekjes om weg te geven aan dierbaren of mensen die het niet breed hadden. Misschien dat ik dat dit jaar wel weer doe!”

Liefde voor klassiekers

Die liefde voor koken, bakken en eten is niet meer weggegaan. Anne-Ruth deelde jarenlang recepten op haar blog Kookmeisje en na een korte online pauze is ze nu actief op Instagram (@parelsvanruth). Ze droomt er nog van om haar recepten te bundelen in een kookboek. Ook nu ze single is, kookt ze voor zichzelf. “Maar het liefst maak ik een driegangenmenu voor een heleboel mensen!”

Haar favorieten met kerst zijn coquilles, wild met lekkere bijgerechten en sowieso een kaasplankje. Ik houd van die klassiekers. Ik beschouw mezelf als flexitariër, maar bij kerst past een lekker stukje vlees.” Speciaal voor VROUW maakt Anne-Ruth een hoofdgerecht uit het feestassortiment van discounter ALDI: Black Angus biefstuk met peperroomsaus en gekaramelliseerde witlof. “Ook zo’n klassieker die het met kerst altijd goed doet.”

Blij verrast

“Ik struin graag allerlei supermarkten en kleine winkeltjes af om overal wat te halen, dat vind ik een van de leukste dingen aan gerechten maken: de boodschappen doen. Ik kwam eerlijk gezegd tot nu toe niet bij ALDI, maar was blij verrast door het assortiment. Ik zag heel veel lekkere dingen! En dat je dan voor 15 euro een heerlijk hoofdgerecht voor vier personen op tafel kunt zetten is toch heel mooi?

Ten slotte nog een kersttip van Anne-Ruth: “Gebruik lekker veel roomboter om te bakken en braden, dat doet zo veel voor de smaak.”

Wil jij het recept dat Anne-Ruth heeft gemaakt ook op tafel zetten met kerst? Je vindt het recept en andere feestrecepten van ALDI hier. Bij de discounter koop je producten van de hoogste kwaliteit voor een verrassend lage prijs.