De supermarkt als belegging: 7 redenen waarom je wil instappen

De 7 redenen waarom de supermarkt als beleggingsoptie de aandacht verdient:

1. Er is altijd een supermarkt in de buurt

Nederland telt maar liefst 4300 supermarkten. Voor inwoners van ons land bevindt de dichtstbijzijnde supermarkt zich gemiddeld op 900 meter afstand. Dat betekent dat 8 op de 10 Nederlanders minimaal één grote supermarkt op loop- of fietsafstand heeft. Dat is bijzonder. In Europees perspectief is het zelfs een unieke situatie.

Concentratie van grote supermarkten buiten de steden of dorpen, zoals men die bijvoorbeeld in Frankrijk kent, is in Nederland zeldzaam. Per dag brengen ruim 4 miljoen Nederlanders een bezoek aan de supermarkt om hun basisbehoeften aan eten en drinken te vervullen.

2. Stabiele omzetcijfers, zelfs tijdens corona

De omzetcijfers van de supermarkten zijn de afgelopen jaren gestegen van € 26,1 miljard in 2005 tot € 44,7 miljard in 2020 (NielsenIQ). In 2021 bedroeg de omzet van supermarkten € 44,6 miljard. De lichte daling ten aanzien van 2020 laat zich verklaren uit het aantal weken: 52 in plaats van 53. Over het algemeen betekent dit een stijging van zo’n 2% per jaar. In 2020 was er zelfs sprake van een groei van maar liefst 7,1% (CBS).

Ook de omzet per kassabon is gestegen over de afgelopen jaren (RetailTrends). Deze hogere bonwaarde wordt onder meer veroorzaakt door de stijgende verkoop van duurzame voeding en producten (CBS). Inmiddels heeft de supermarktbranche dan ook een omzetaandeel van 50% in eten en drinken.

3. Supermarkten voorzien in een basisbehoefte

Supermarkten zijn natuurlijk niet de enige aanbieders van eten en drinken. Speciaalzaken, foodservice (dat deel van de foodmarkt waarbij de aanbieder voedingsmiddelen consumptie-gereed aanbiedt) en een deel van de horeca zijn ook partijen die deze markt van basisbehoeftes bedienen. De helft van het marktaandeel in eten en drinken is in handen van speciaalzaken, foodservice en een deel van de horeca. Maar foodretail snoept gestaag meer omzet weg van (vers)speciaalzaken en foodservice.

Wat opvalt is dat de supermarkten vaak een winnaar zijn in het onderlinge krachtenspel. Dat toonde zich opnieuw in periodes van lockdown met winkel- en horecasluitingen en veel thuiswerken.

4. Anders dan de retailbranche

Investeerders en beleggers kijken kritisch en voorzichtig naar winkelvastgoed. Dat is begrijpelijk als je de ontwikkelingen goed bekijkt. De retailsector staat ook al jaren voor aanzienlijke uitdagingen: webwinkels, logistiek en de vergrijzing. Inspelen op deze ontwikkelingen is lastig en lukt niet iedere keten succesvol. Faillissementen zijn geen uitzondering in de retail.

Hoe kan het dat de foodsector, en vooral de supermarktbranche, hier minder last van lijkt te hebben? Als we de sectoren food en non-food naast elkaar zetten, springt het verschil in aantal verkooppunten direct in het oog. Waar het aantal verkooppunten in de non-food sector daalt, blijft het aantal verkooppunten in de foodsector stabiel. Een verklaring voor de stabiliteit van de foodsector is dat de consument niet snel op eten en drinken bespaart. Dit is terug te zien in de omzetcijfers voor food. In tijden van een aantrekkende economie en toenemend consumentenvertrouwen is food het eerste kanaal dat weer profiteert.

5. Integratie van online winkelen

De fysieke winkel voor food mag dan relevant blijven, toch zijn er ook veel ontwikkelingen in het online bestellen en bezorgen of afhalen. De pandemie blijkt hierin een versneller. Vanaf 2015 groeide de totale markt voor online boodschappen vrij kalm. Over heel 2017 kwam de totale omzet van online boodschappen doen op meer dan 1 miljard euro met een marktaandeel van 3,2%. In de Randstad lag dat zelfs al boven de 5%.

In 2021 steeg het belang van de onlineverkopen van supermarkten opeens hard. De online omzet was in toen 2.4 miljard euro, een stijging van bijna +30% versus 2020, zo berekent NielsenIQ.

Daar komt nog iets nieuws bij: de opkomst van zogenaamde flitsbezorgers door nieuwe partijen als Gorillas, Getir, Flink en Zapp. Flitsbezorging beperkt zich nog tot stedelijke gebieden, maar supermarkten zullen bij deze ontwikkeling niet langs de zijllijn blijven toekijken. Ze zullen juist tonen hoe flexibel ze zijn en hoe snel ze inspelen op nieuwe trends. Jumbo is daarvan het eerste voorbeeld: zijn gaan de samenwerking aan met Gorillas, die een groot deel van het assortiment van Jumbo en La Place gaat bezorgen.

Lange tijd was het moeilijk om geld te verdienen met het online verkopen en bezorgen van levensmiddelen. Toch zien we dat de supermarktketens vasthoudend zijn. Jumbo, dat in 2021 afsloot met een omzet van € 9,9 miljard kondigt grote investeringen aan in online en meldt een omzetgroei van 30% in online boodschappen doen.

6. Meer dan een plek voor boodschappen

Om in te spelen op de veranderende behoeften van de consument wordt de supermarkt meer dan een plek om boodschappen te doen. Grenzen vervagen tussen logistiek, detailhandel en horeca. Goed toegepast kunnen deze combinaties zorgen voor een verdubbeling van de besteding in de supermarkt.

Een mooi voorbeeld zijn de koffiecafés en restaurants die Albert Heijn in tientallen vestigingen opende. Klanten kunnen verse maaltijden meenemen of direct opeten in het restaurant.

Onlangs maakte Albert Heijn bekend een nieuw concept te introduceren: ‘clockless eating’, waarbij consumenten op elk moment kunnen halen wat ze nodig hebben. Alsof je de deur van de koelkast opent om te kijken waar je trek in hebt. Zeker jongere generaties halen volgens Albert Heijn vaak meerdere keren per dag iets waar ze op dat moment zin in hebben. Ook Jumbo werkt met soortgelijke concepten.

7. Gewilde locaties, solvabele huurders

Supermarkten lijken goed om te gaan met technologische ontwikkelingen en spelen goed in op veranderend consumentengedrag. Maar welke invloed heeft dit op keuzes die gemaakt worden met betrekking tot het vastgoed?

Ten eerste is het een belangrijk gegeven dat in Nederland een supermarkt zich niet vrij mag vestigen. Gemeentes leggen in het bestemmingsplan het aantal supermarkten per gebied vast. Dit betekent dat supermarktvastgoed altijd afgestemd wordt op het verzorgingsgebied en daarmee de lokale behoefte.

Desondanks zijn er wel verschuivingen te zien bij supermarkten in de keuze voor locatie. Zo steed de afgelopen tien jaar de vraag naar supermarktlocaties in de binnenstad al met 52%. Door de verwachte groei met 700.000 inwoners in de Randstadprovincies, zal de vraag naar supermarktlocaties in de binnenstad alleen maar toenemen.

Supermarktvastgoed op een goede locatie is en blijft schaars. Huurcontracten worden over het algemeen voor periodes van 5 tot 15 jaar vastgelegd. Waar een locatie vrijkomt, is de animo van nieuwe huurders zonder uitzondering groot.

Voor de lange termijn is het uitzicht positief voor supermarktvastgoed. Voorzichtige berekeningen voorzien dat er in 2025 ongeveer 5.420.000 m2 in gebruik is, waaruit een huuropbrengst van € 750 miljoen vloeit, met een gemiddelde vierkantemeterprijs van € 138.

Meer lezen over beleggen in supermarkten? Op www.annexum.nl kun je publicaties downloaden.