Van slapeloze nachten naar goede nachtrust: ‘Ik ben eindelijk weer mezelf’

“Mijn zoon Job was als baby een ontzettend slechte slaper, waardoor ik zelf ook nauwelijks sliep. Dat had invloed op alle aspecten van mijn leven; ik functioneerde gewoon niet meer. Mijn relatie, werk, vriendschappen en gezondheid werden de dupe van mijn slaaptekort.”

Constant overweldigd

Dat slaap de basis voor een goede gezondheid is, weet Tanja nu als geen ander. “Ik had nergens energie voor. Ook mijn werk leed eronder. Toen ik na mijn zwangerschapsverlof weer aan de slag ging, was de werkdruk te hoog. Ik kon me niet concentreren, maakte veel fouten en was een stuk chaotischer dan voorheen. Ik voelde me constant overweldigd. Uiteindelijk besloot ik dat het niet langer zo verder kon.“

Van nachtbraker naar droombaby

Door haar eigen slaapproblemen en die van haar kind besloot Tanja zich goed in te lezen in het onderwerp. Dat vond ze zo interessant, dat ze zich liet omscholen tot kinderslaapcoach. “Mijn zoon ging in een week van een nachtbraker naar een droombaby. Dat was heel fijn, maar toen was ik nog aan de beurt: ik sliep nog steeds slecht en kwam maar niet uit dat oude slaappatroon van toen ik constant op moest staan voor mijn kind.”

Nieuwe slaaproutine

Inmiddels heeft Tanja een slaappatroon gecreëerd dat goed voor haar werkt. “Ik begon met simpele wijzigingen: een oogmasker en oordopjes dragen om prikkels te blokkeren, zodat ik niet van ieder geluid wakker werd. Dat heb ik daarna weer afgebouwd. ’s Avonds probeer ik meer mijn rust te nemen en vaker voor een boek te kiezen in plaats van een televisieserie. Ook yoga en meditatie werken goed voor me. En op vaste tijden opstaan en naar bed gaan – dat doet wonderen.”

Een andere pre voor een goede nachtrust is volgens Tanja een goed matras. “Dat merkte ik al tijdens mijn zwangerschap, toen ik veel last had van mijn bekken. Dat hoorde ik ook van anderen: als je matras van hoge kwaliteit is, is de kans op pijn een stuk kleiner. Ook na mijn zwangerschap heb ik daar profijt van: als ik comfortabel kan liggen, ontspan ik ook beter.”

Wereld van verschil

Haar nieuwe routine heeft haar leven veranderd, zo vertelt Tanja. “Ik word nu uitgerust wakker, dat is een wereld van verschil. Ik heb weer energie om te sporten, te werken, dingen te ondernemen en mijn sociale leven op te pakken. Ik maak sneller gezonde keuzes als ik goed slaap. En ik voel me beter: rustiger, vrolijker en meer ontspannen. Daardoor kan ik weer mezelf zijn.”

Zelf last van slapeloze nachten of wil je meer comfort tijdens het slapen? Emma Sleep maakt de beste matrassen voor een goede nachtrust. Hoe we weten dat deze matrassen de moeite waard zijn? Het bedrijf deed onderzoek naar welke omstandigheden nodig zijn voor een gezond slaappatroon en ontwikkelde haar producten op basis van deze uitkomsten. Meer weten of benieuwd naar het aanbod? Lees meer op de website van Emma Sleep.