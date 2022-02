Last van ongewenst urineverlies? Dit kun je ertegen doen

Ongewild urineverlies komt voor bij vrouwen van alle leeftijden en kan onder andere opspelen na een bevalling of de overgang. Heb je last van ongewenst urineverlies als je hoest, niest, lacht of sport? Dan heb je mogelijk te maken met de veelvoorkomende aandoening stressincontinentie, die ook wel inspanningsincontinentie wordt genoemd. Dit wordt veroorzaakt door een verzwakking van de sluitspier van de blaashals en de bekkenbodemspieren.

Taboe doorbreken

Ongewenst urineverlies is an sich al vervelend, maar het onderwerp gaat vaak ook nog eens gepaard met schaamte. Dat kan je leven behoorlijk beperken: veel vrouwen sporten liever niet in het openbaar, voelen zich onzeker tijdens seks en zitten over het algemeen minder lekker in hun vel. Zonde, toch?

Als we het taboe doorbreken en er meer over praten, kunnen we het ook over passende oplossingen hebben. Want: dat veel mensen met ongewild urineverlies te maken hebben, betekent niet dat ze ermee moeten blijven rondlopen. Je kunt er wel degelijk iets aan doen en hoeft dan niet voor een operatie te kiezen. Er bestaat nu een nieuwe behandeling tegen ongewenst urineverlies die zomaar eens de oplossing voor je kan zijn.

Snelle en effectieve behandeling

Je kunt incontinentieverband gebruiken of voor een chirurgische ingreep gaan, maar er is nog een optie die minder ingrijpend en tegelijkertijd veilig en effectief is: een behandeling met Urolon. Bij deze behandeling wordt er in de wand van de urinebuis een resorbeerbare vulstof geïnjecteerd, waardoor de urinebuis weer goed afsluit.

Fijn voor als je geen permanente implantaten of materiaalresten in je lichaam wil: Urolon is volledig oplosbaar. De behandeling duurt ongeveer twintig minuten en een algehele narcose of ziekenhuisovernachting is niet nodig. Ook niet onbelangrijk: de behandeling zit in de basiszorgverzekering en wordt in Nederland dus gewoon vergoed.

Neem contact op met je huisarts

Benieuwd of de Urolon behandeling de oplossing voor jouw urineverlies is? Maak een afspraak met je huisarts en vraag om een doorverwijzing. Veel vrouwen gingen je al voor. Kijk op de website van Urolon voor meer informatie.