Petra’s huis liep vol water: ‘Mijn verzekering bleek onvoldoende’

’’Marco had zijn inboedelverzekering opgezegd. Ik had er immers toch al eentje en we gingen samen in mijn huis wonen. We hebben er nooit over nagedacht dat door alle meubels en andere spullen die Marco had meegenomen, mijn inboedelverzekering niet meer overeenkwam met de waarde die in ons huis stond. Nou, dat hebben we geweten,” vertelt Petra.

Met bakken naar binnen

“Het was dit voorjaar al een paar dagen flink aan het waaien en regenen toen we ‘s avonds ineens een enorm lawaai hoorden. Het bleek dat een deel van ons dak kapot was gewaaid, de dakpannen denderden naar beneden. En het regende echt keihard, waardoor het water al snel met bakken ons huis binnenkwam. Intussen probeerden wij zo goed als het kon de boel enigszins dicht te maken. Maar verzin maar eens iets in korte tijd terwijl het stormt”, zegt Petra.

Om een lang verhaal kort te maken: het water stroomde langs de muren naar beneden en tot overmaat van ramp kwam er ook nog eens water vanuit de kelder het huis in. “Het was een chaos”, verzucht Petra. “Alles, werkelijk alles werd nat. Het is bizar hoeveel schade water in korte tijd al kan aanrichten. Marco grapte nog dat ik altijd al een waterbed wilde proberen, maar ik kon er echt niet om lachen. Sterker nog, ik kon alleen maar huilen.”

Onderverzekerd

Het humeur werd er niet beter op toen enige tijd later een verzekeringsexpert de schade kwam opnemen. “Die schatte de waarde van onze inboedel hoger in dan het bedrag waar wij – ik eigenlijk – het voor hadden verzekerd”, zegt Petra. “De spullen en meubels die Marco had meegebracht, zorgden ervoor dat we onderverzekerd waren. Uiteindelijk ging het om een bedrag van 1.200 euro dat we zelf moesten ophoesten. Ja, daar waren we wel eventjes doodziek van. Daar hadden we liever een vakantie voor geboekt.”

Wat houdt onderverzekerd zijn in?

Onderverzekerd ben je als je jouw inboedel voor een te laag bedrag hebt verzekerd. Stel: je hebt je spullen verzekerd voor een bedrag van €30.000 en je hebt voor €10.000 schade. De expert van de verzekeraar die langskomt, berekent de waarde van jouw totale inboedel op €40.000.

Je krijgt dan maar driekwart van de schade vergoed, omdat je je inboedel ook maar voor driekwart van de werkelijke waarde (€30.000 i.p.v. €40.000) hebt verzekerd. De overige kosten – in dit rekenvoorbeeld €2.500 - moet je zelf betalen.

Tips van een expert

Joey van Druten, verzekeringsexpert bij risico-adviseur Aon, zegt dat je verhuizingen altijd moet melden bij je verzekeraar. “En ook als je gaat samenwonen is het verstandig dit te melden. Dit kan namelijk gevolgen hebben voor een aantal verzekeringen.

Meld gezinsuitbreiding aan

Voor een opstalverzekering is het van belang dat je een nieuwe gezinssamenstelling (zoals het krijgen van kinderen) aan je verzekeraar doorgeeft. De veranderde samenstelling kan gevolgen hebben voor de premie.

Schat je spullen op juiste waarde in

Wanneer je gaat samenwonen, is de kans groot dat de waarde van de gezamenlijke inboedel stijgt, zoals in het geval van Marco en Petra. Zorg dat je altijd voor de juiste waarde verzekerd bent. Daarom is het van belang dit altijd bij de verzekeraar te melden. Daarnaast is het verstandig om een van de twee inboedelverzekeringen op te zeggen en de overgebleven verzekering aan te passen aan de nieuwe situatie. Sluit die inboedelverzekering af bij de verzekeraar waar de opstalverzekering ook loopt/wordt afgesloten (indien van toepassing, niet bij appartementen). Er kan anders overlap in dekking ontstaan. Ook bij andere verzekeringen kan het lonen om daar eens goed naar te kijken.

Eén is goedkoper dan twee

Voor de aansprakelijkheidsverzekering geldt dat één aansprakelijkheidsverzekering omgezet kan worden naar twee of meerdere personen. Dit is vaak goedkoper dan twee losse aansprakelijkheidsverzekeringen.

Direct dekking voor je hele gezin

Voor de rechtsbijstandverzekering geldt hetzelfde als bij de aansprakelijkheidsverzekering. Sommige rechtsbijstandverzekeringen geven direct dekking aan het hele gezin. Zoals die van Aon, waar standaard het hele gezin verzekerd is van rechtsbijstand.

De ene woonplaats is de andere niet

Een verhuizing heeft mogelijk gevolgen voor de premie van je verzekeringen. Daarom is het van belang dit altijd te melden bij de verzekeraar. Zo wordt ook de premie van een autoverzekering bijvoorbeeld mede bepaald door je postcode. Dat komt doordat in de ene woonplaats meer diefstallen of ongelukken plaatsvinden dan in de andere. Gaan jullie de auto gezamenlijk gebruiken? Meld dat dan bij de verzekeraar. Dan kan je partner namelijk op de polis gezet worden of als regelmatige bestuurder aangemerkt worden.

Verzekerd op reis

Let wanneer je een reisverzekering afsluit op of je via je zorgverzekering al aanvullende ziektekostendekking hebt. Is dit niet het geval, dan is het aan te raden geneeskundige kosten extra mee te verzekeren op de reisverzekering.

Zorgbehoeftes niet altijd hetzelfde

Omdat zorgbehoeftes vaak verschillen per persoon, kiezen de meeste mensen ervoor de zorgverzekering apart van elkaar af te sluiten. Je kunt er echter ook voor kiezen samen een zorgverzekering af te sluiten en op die manier te profiteren van de collectiviteitskorting van je partner.

Over het algemeen geldt dat het checken van je verzekeringen ervoor zorgt dat je onnodige financiële risico’s kan voorkomen.”

