Noud werd stiekem via camera’s gecontroleerd door zijn baas

Noud (31) werkt al zeven jaar als beveiliger bij een groot warenhuis. Hij is verantwoordelijk voor de beveiliging gedurende openingstijden en de controle en bewaking na sluiting. Noud vindt zijn werk waardevol, maar het botert niet tussen hem en zijn chef. Hij heeft het idee dat zijn chef hem volgt op de camerabeelden en vervolgens op iedere slak zout legt. Na een confrontatie blijken de vermoedens van Noud te kloppen. Hij is witheet en schakelt mijn hulp in.

Wanneer Noud mij opbelt, begint hij direct hevig te praten. Bijna schreeuwend vertelt hij me dat hij bozer dan boos is en dat hij dringend mijn hulp nodig heeft. Ik vraag hem even te kalmeren, zodat we rustig het gesprek voort kunnen zetten. Gelukkig is Noud inmiddels een ervaren beveiliger, waardoor hij snel kan schakelen en de rust terugvindt.

Foute vrienden

Noud begint vertelt me dat hij als jochie een echte druktemaker was. Hij hield ervan om buiten te spelen en te ravotten. Toen hij ouder werd en naar de middelbare school ging, merkte hij hoe belangrijk goede voorbeelden zijn. De wijk waar hij opgroeide, bood veel verleiding en zijn ouders maakten zich zorgen over ‘foute vrienden’.

Noud vertelt me over hoe zijn biologieleraar hem met stevige gesprekken op het rechte pad hield. Met dit gevoel voor orde en rechtvaardigheid is Noud dan ook beveiliger geworden. Noud zegt me eerlijk dat hij trots is op wat hij tot nu toe bereikt heeft, maar hij heeft nog een grote droom. Het liefst wil hij in de toekomst zijn ervaringen delen en lesgeven aan scholieren.

Confrontatie in de toiletruimte

Het is al snel duidelijk dat Noud en ik uren kunnen kletsen over zijn beroep, maar ik vraag hem om de huidige situatie op het werk toe te lichten. Noud vertelt dat hij sinds een halfjaar een nieuwe chef heeft, Frederick. In de korte tijd heeft zijn baas hem al een paar keer aangesproken op bepaalde werkwijzen van Noud. Dat hij sneller zijn ronde moet lopen, dat hij te vaak een rookpauze neemt… Kleine, maar venijnige opmerkingen.

Drie maanden geleden barstte de bom. In de toiletruimte sprak Frederick Noud aan over dat hij te veel zou Whatsappen onder werktijd. Noud vroeg hem op de man af of hij via de beveiligingscamera’s wordt gecontroleerd, waarna er een heftige woordenwisseling volgde. Vanaf die week kwamen er bijna wekelijks negatieve beoordelingen vanuit Frederick de kant van Noud op. Frederick heeft alles vastgelegd in het personeelsdossier.

Boos, gefrustreerd en oneerlijk

Ik begrijp de frustratie van Noud helemaal. Het lijkt wel of de chef van Noud het op hem gemunt heeft. Samen met Noud dien ik een klacht in bij het beveiligingsbedrijf. Wat volgt is

een intern onderzoek door een externe partij. Ook is er een gesprek tussen Noud, HR en directie. Uit dit onderzoek blijkt dat het ongeloofwaardig is dat de chef alleen opmerkingen heeft over Noud en niet over de andere collega’s. Waar Noud meer dan twintig aantekeningen heeft, is er bij geen van zijn collega’s ook maar één te vinden.

Uit het onderzoek blijkt ook dat Noud door Frederick wordt gevolgd via de camerabeelden. Op basis hiervan kan ik het bedrijf voor de voeten gooien dat de zorgplicht en de normen van goed werkgeverschap geschonden zijn. Het bedrijf houdt echter Frederick de hand boven het hoofd en geeft geen reactie op onze eis het personeelsdossier te schonen en een rectificatie naar de directe collega’s van Noud te sturen.

Daarom kondig ik een procedure aan. Op basis hiervan besluit het bedrijf afscheid te willen nemen van Noud en hem zes keer de ontslagvergoeding te betalen. Noud stemt hiermee in.

Dromen waarmaken

Noud belt me na afhandeling van de zaak op. Hij vertelt dat hij het nog steeds jammer vindt dat het zo is gelopen, maar dat hij wel ontzettend blij is met het resultaat. Hij bedankt me voor de steun in het proces. Dat stemt me goed. Heel fijn dat ik hem zo heb kunnen helpen.

Ik vraag hem afsluitend of hij zijn grote droom nu gaat najagen. Noud antwoordt enthousiast dat hij volgende week begint aan de pabo om basisschooldocent te worden. Ik wens hem alle succes toe!

Sean Witteveen

Jurist contractuele en arbeidszaken bij DAS

Dit verhaal is echt gebeurd, maar de namen en kernmerken van de personages die in dit verhaal worden geportretteerd zijn fictief.