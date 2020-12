‘We hebben nu meer opvang én meer qualitytime’

Jeanine (35) is getrouwd met Gilles (44) en moeder van Teun (2,5) en Lieze (1). Haar kinderen gaan sinds september drie dagen per week naar het kinderdagverblijf en zijn een dag per week bij een gastouder. Binnenkort gaan ze ook op de woensdag een aantal uur naar de gastouder, zodat Jeanine in alle rust nog wat werk kan doen. Want thuiswerken met de kinderen erbij is toch wat onrustig.

Lastig combineren

“Teun was vier maanden oud toen hij voor het eerst naar de kinderopvang ging”, vertelt Jeanine. “Hij ging toen twee dagen, de rest van de tijd losten we de opvang anders op. Ik was op woensdag vrij en op vrijdag werkten Gilles en ik samen thuis. Gilles vond het best lastig om zijn werk en de zorg voor Teun te combineren, dus het zou vooral op mij neerkomen. Ook niet ideaal.”

Jeanine en Gilles bedachten in eerste instantie dat ze daarom na de geboorte van hun tweede kind Lieze vier dagen opvang zouden gaan afnemen, maar schrokken enigszins van de kosten, ondanks de kinderopvangtoeslag. “We besloten dus de vrijdag toch zelf te regelen, afwisselend met mijn schoonouders.”

Veranderingen doorgeven

Maar toen kwam corona en konden haar schoonouders niet meer komen, omdat ze in de risicogroep vallen. Bovendien gingen Gilles en zij allebei iets meer werken. Ze besloten alsnog voor vier dagen opvang te gaan, maar dan op basis van drie dagen kinderdagverblijf en een dag een gastouder. “Ik verdien nu iets meer, dus financieel gezien kan het. En het is natuurlijk heel fijn dat je over de uren dat ze gaan kinderopvangtoeslag krijgt.”

“Ik wist dat het belangrijk was om de veranderingen in opvanguren, salaris en opvangorganisatie meteen door te geven aan de Belastingdienst”, vervolgt Jeanine. “Vorig jaar hebben we namelijk meer uren afgenomen dan we hadden doorgegeven, waardoor we recht hadden op meer toeslag. De te weinig ontvangen toeslag kregen we bij de definitieve berekening wel terug van de Belastingdienst, maar het is natuurlijk fijner als we dit bedrag elke maand al hadden gekregen.”

Meer aandacht

De nieuwe situatie bevalt goed. “Wij hebben nu in de tijd dat we bij de kinderen zijn ook veel meer aandacht voor ze. Gilles heeft die ene dag in de maand dat hij met ze is ook de rust om wat leuks met ze te doen; hij hoeft dan niet te werken. In de dagen dat de kinderen naar de opvang gaan, kunnen we ze ook wat eerder ophalen dan voorheen, juist omdat we onze werkuren nu meer hebben verspreid en we voornamelijk thuiswerken. Dus uiteindelijk voelt deze oplossing voor iedereen veel meer ontspannen!”

Verandert er iets in je leven? Bijvoorbeeld in je inkomen, het aantal kinderopvanguren dat je afneemt of stopt de opvang? Dan heeft dat ook invloed op je kinderopvangtoeslag. Geef wijzigingen meteen door via Mijn Toeslagen op toeslagen.nl of gebruik de app Kinderopvangtoeslag. Dan ontvang je de toeslag waar je recht op hebt. Niet te veel en niet te weinig. Meer weten? Ga naar toeslagen.nl/kinderopvangtoeslag.

In opdracht van de Rijksoverheid