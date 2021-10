Maaike kiest zekerheid voor later: ’We willen goed voor onze meisjes zorgen’

Meer ruimte, een garage en wonen aan het water: voor Maaike (33) en haar partner William (28) was het altijd al een droom. Ze kochten onlangs een nieuwbouwhuis dat aan hun wensen voldoet.

Twee dochters rijker

Het is niet hun eerste koophuis; het stel kocht vijf jaar geleden een tussenwoning. “We hebben het helemaal naar onze zin gemaakt en hoefden nog niet weg. Maar ja, als dan je droomhuis voorbijkomt…” Ze kozen vijf jaar terug al voor een overlijdensrisicoverzekering (ORV). “Dat vonden we belangrijk. Zo kon, als een van ons zou komen te overlijden, de ander in het huis blijven.”

Intussen zijn Maaike en William twee dochters - Vajen (3) en Romee (1) - rijker. “We hebben nu voor een nieuwe overlijdensrisicoverzekering van Interpolis gekozen en de keuze voor een ORV nog veel bewuster gemaakt. We hebben een duurder huis, maar bovenal twee kleine meisjes voor wie we goed willen zorgen. Daarbij hoort dat je nadenkt over wat er zou kunnen gebeuren en hoe je het dan geregeld wilt hebben.”

Minder werken

De toekomst voorspellen kan niemand, ‘een beetje voorbereiden’ wel, aldus Maaike. “We hebben meerdere berekeningen laten maken aan de hand van verschillende scenario’s. Willen we minder werken als een van ons alleen achterblijft, hoe zouden we de opvang dan regelen en wat willen we onze dochters nog bieden, bijvoorbeeld dat ze kunnen studeren?”

Maaike ziet dat lang niet al haar leeftijdgenoten zo met de toekomst bezig zijn. “Veel mensen denken na over een uitvaart, maar niet over het stukje daarna. Terwijl dat misschien nog wel belangrijker is”, zegt ze. “Wij wonen straks op onze droomplek en daar willen we onze meisjes laten opgroeien, ongeacht wat er gebeurt.”

Wat is een overlijdensrisicoverzekering?

