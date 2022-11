De 5 beste redenen om een weekendje weg te plannen

Of je nu in Nederland blijft of net over de grens gaat: als je weg bent, is alles anders dan thuis. Je bent eindelijk meer in de natuur bent of gaat juist cultuur snuiven in een stad. Dingen doen waar je normaal niet altijd aan toe komt. Hieronder lees je waarom zo’n weekend escape ook voor jou een goed idee is, juist in de herfst of de winter.

1. Voor- én napret

Het allerleukste aan een tripje boeken, is toch wel dat je vanaf dat moment al begint met genieten. Alleen al het idee dat je binnenkort weggaat, is fijn. Bovendien kun je vast plannen maken over wat je daar allemaal gaat doen. Of niet gaat doen, want misschien ben je wel toe aan vooral heel veel luieren. En vergeet de napret niet, als je terug kunt kijken op de mooie foto’s en herinneringen kunt ophalen. Maar dat is voor later, je moet immers nog gaan.

2. Even opladen

De zomervakantie is toch echt alweer een tijdje geleden, dus je verdient wel weer een momentje voor jezelf. Inchecken in een heerlijk hotel om uit te checken van je drukke bestaan, zodat je weer even kunt opladen. Misschien kun je, als je het aandurft, zelfs je telefoon eens uitzetten. Dan kun je ook niet worden verleid tot het beantwoorden van mailtjes of appjes die best even tot na het weekend kunnen wachten. Dat is ultiem relaxen!

3. Quality time

Of het nu met je partner is, je zus, moeder of een vriend of vriendin: soms is het best lastig om voldoende tijd voor elkaar vrij te maken. Niet omdat je het niet wilt, maar omdat je allebei met werk zit, je gezin dat aandacht vraagt of door andere verplichtingen. Een paar dagen weggaan samen doet wonderen voor de band. Jullie kletsen bij en maken samen herinneringen, dat is zo ontzettend waardevol.

4. Nieuwe inspiratie

Andere dingen zien, voelen, horen, ruiken en proeven werkt superinspirerend! Doordat je uit de dagelijkse hectiek stapt en van alles ervaart, ontstaat er wat meer ruimte om creatief te denken en ook iets met die inspiratie te doen. Misschien helpt het je om keuzes te maken in je werk of krijg je juist ideeën om iets nieuws in en om het huis te doen.

5. Culinair genieten

De laatste reden, maar zelf vinden we dit stiekem ook de allerbeste reden. We houden namelijk ontzettend van ontdekken en proeven. En we eten altijd net iets uitgebreider en lekkerder als we de tijd hebben voor heerlijke hotelontbijtjes en lunches buiten de deur. En vooruit, dan ook nog maar ‘s avonds uit eten. Maximaal genieten zeiden we toch? Nu mag het!

Aanbieding

Nu alleen nog bepalen waar je naartoe gaat. Wordt het een strandwandeling aan de kust of juist een dagje winkelen in een van de mooie middelgrote steden? Misschien ga je liever voor een verwenmoment en kies je voor een hotel met wellness?

Bij Golden Tulip vind je een ruime keuze aan hotels in Nederland en het buitenland. Met de actie ‘weekend escape’ boek je het hele jaar door een mooie weekendaanbieding met 15 procent korting op twee nachten verblijf, inclusief ontbijt!