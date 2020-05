Na prijsdaling veel winstkansen met gedaalde olieaandelen

Voor beursexpert Geert Schaaij van Beursgenoten staat de winstpotentie voor olie- en oliegerelateerde aandelen als een paal boven water.

“De olieprijs viel als een baksteen naar beneden en op een bepaald moment kreeg je zelfs geld toe als je maar vaten olie wilde afnemen”, zegt Schaaij.

In shock

“Dat de gehele oliesector in zak en as zit, is daarmee een feit. Beleggers zijn in shock omdat niemand dit kon zien aankomen. Dan ontstaan er - zoals wij ze bij Beurgenoten altijd noemen – ‘pareltjes’.” Hiermee doelt Schaaij op aandelen die ver zijn gedaald, maar voldoende vet op de botten hebben om te kopen.

“Iedere belegger heeft Royal Dutch Shell maar bijna niemand had verwacht dat een bedrijf als Shell zich voor het eerst sinds de Tweede Wereldoorlog ziet gedwongen om het dividend fors te verlagen”, vervolgt Schaaij.

Enorme kansen

Het antwoord op de vraag of de aandelenkoersen van de grote oliemaatschappijen al een bodem hebben bereikt, is volgens Beursgenotentopman Schaaij afhankelijk van een aantal factoren. Maar dat er enorme winstkansen liggen is voor hem een ABC’tje. “Daar hoef je niet voor gestudeerd te hebben.”

De eerder in dit artikel genoemde aandelen behandelt Beursgenoten in een rapport dat hier gratis is te downloaden.

Naast ‘pareltjes’ rept Beursgenoten doorgaans graag over ‘achterblijvers’. “Uiteraard kun je nu het laaghangende fruit plukken, maar als er straks herstel aanbreekt in de olieprijzen, dan zijn er aandelen die worden vergeten. Die noemen wij achterblijvers”.

“Daarmee gaan de abonnees van Beursgenoten veel geld verdienen. Maar die gouden tijden breken pas aan als de bekendere aandelen gaan stijgen. Het is een soort tweetrapsraket die je dan krijgt”, zegt Schaaij.

Giftige cocktail

De vliegtuigen staan stil en de autowegen zijn rustiger dan ooit. De economie draait op een laag pitje en dus is het niet verwonderlijk dat de olievraag afneemt. Als de olieproducerende landen dan ook nog elkaar gaan beconcurreren, ontstaat er volgens Schaaij een giftige cocktail die olieaandelenkoersen in elkaar laat storten.

Hij heeft dit vaker gezien. “En juist als niemand er meer in gelooft, dan moet je op het puntje van je stoel gaan zitten”, zegt Schaaij. “Kansen komen en kansen gaan. Alleen een lage olieprijs is niet genoeg. In het rapport dat wij hebben geschreven, analyseren wij de olie- en oliegerelateerde aandelen op de Nederlandse Beurs. ‘Weet wat je koopt en weet waarom je het koopt’, is onze leus.”

Het rapport waar Schaaij het over heeft is hier gratis en vrijblijvend te downloaden.