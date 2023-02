Waarom factoring de ideale oplossing voor de zzp’er en het mkb is

Uit onderzoek blijkt dat meer dan de helft van de facturen in Nederland te laat betaald worden, met alle gevolgen van dien. Zelfs als er betaald wordt binnen de betaaltermijn moet je als ondernemer vaak 30, 60 of zelfs 90 dagen wachten. En dat terwijl ondernemers er vaak baat bij hebben om hun inkomsten snel te ontvangen. Daar komt factuurovername om de hoek kijken.

Factuurovername is een vorm van factoring waarbij je volledig flexibel aan de hand van jouw behoeftes kunt werken. Dankzij deze financieringsvorm staat het geld binnen 24 uur al op je rekening. Het grote voordeel van factuurovername is dat het geen lening is. Je hoeft niets af te lossen of terug te betalen. Je werkt met het geld dat je zelf hebt verdiend.

Binnen één dag je factuur voldaan

Hoe werkt het precies? Je verkoopt een openstaande factuur aan de factuurovernemer, die deze vervolgens direct aan je uitbetaalt. “Je ontvangt je geld binnen een dag, ongeacht de betalingstermijn van de factuur”, aldus Jarco de Bruin, commercieel directeur van Voldaan. “Daardoor loop je als ondernemer niet het risico dat de factuur te laat of, in het ergste geval, helemaal niet betaald wordt. Dat risico vangen wij op.”

Zonder zorgen uitbesteden

Bij Voldaan mag je zelf kiezen welke facturen je wel of niet verkoopt, zolang het om business-to-businessfacturen gaat. “Wanneer je met facturen werkt en behoefte hebt aan meer liquiditeit, dan is factuurovername een snelle en eenvoudige oplossing”, vertelt De Bruin. “Het loont überhaupt om facturen op deze manier uit te besteden, omdat het debiteurenbeheer en het risico op non-betaling overgenomen wordt door Voldaan. Dat bespaart de ondernemer veel tijd en moeite.”

Dat betekent dat Voldaan ervoor zorgt dat de facturen betaald worden door het bedrijf waaraan jij een product of dienst geleverd hebt. “Wij ontzorgen ondernemers die weinig tijd of affiniteit hebben met debiteurenbeheer door het beheer over te nemen. Zo kunnen zij zich focussen op het ondernemen en regelen wij alles rondom de facturen.”

Jarco de Bruin: „Jij ontvangt je geld binnen 24 uur, ongeacht wat er daarna gebeurt.” Ⓒ Voldaan

Geen risico, wel zekerheid

Zekerheid staat hierbij centraal. Zelfs als de facturen die je verkocht hebt niet uitbetaald worden door de klant of opdrachtgever, is het geld dat Voldaan je heeft uitbetaald van jou. “Als de klant niet betaalt, is dat ons risico vanaf het moment dat jij je factuur aan ons verkoopt. Jij ontvangt je geld binnen 24 uur, ongeacht wat er daarna gebeurt.”

Factoring is de afgelopen jaren gegroeid als financieringsvorm. Volgens De Bruin kunnen we een nog sterkere groei verwachten in de toekomst. “Steeds meer ondernemers zien de waarde ervan in. Dat is niet zo gek, gezien het huidige financiële klimaat. De betaaltermijn van facturen wordt steeds langer en de traditionele banken maken al jaren een terugtrekkende beweging als het gaat om het financieren van zzp’ers en het mkb. Zekerheid is juist nu belangrijk, dat kan factuurovername bieden.”

Transparantie staat voorop

In ruil voor zekerheid, gemak en een snelle uitbetaling, betaal je een kleine fee aan Voldaan. Het bedrijf werkt met een vaste vergoeding op basis van de betaaltermijn van de factuur. “Dat percentage staat vast, ongeacht het bedrag op de factuur en wijzigt niet. Ook niet als degene aan wie jij een product of dienst geleverd hebt de factuur te laat betaalt.”

Bij Voldaan is dat ook echt het enige dat je afrekent. Je betaalt dus geen afsluitkosten, limietkosten, omzetkosten of contractkosten. “Transparantie staat bij ons hoog in het vaandel. We zijn duidelijk over wat je krijgt en wat wij daarvoor vragen. Zaken doen met goed fatsoen, noemen we dat.”

Meer weten over factuurovername? Voldaan heeft een maandelijkse podcast waarin verschillende financiële experts het onderwerp (inclusief handige tips) bespreken.