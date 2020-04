Gratis advies over testament in videogesprek

Erfrechtplanning is daarom begonnen met adviesgesprekken online. Wie een afspraak maakt kan vanuit de veilige thuissituatie gratis een videogesprek voeren met een adviseur, of een online lezing bijwonen.

Geen of verouderd testament

Zeker in deze bijzondere crisissituatie is het fijn en een rustgevend idee als je zekerheid hebt dat de nalatenschap goed is geregeld. Een waterdicht testament zorgt ervoor dat de zaken goed voor elkaar zijn én het bespaart nabestaanden zorgen, belasting en eigen bijdrage in de zorg. De adviseurs van Erfrechtplanning weten als geen ander hoe belangrijk het is om juist nu de regie te houden over het leven en nalatenschap.

“Meer dan 11 miljoen Nederlanders hebben helemaal geen testament en ook nog eens veel testamenten zijn verouderd”, vertelt erfrecht-adviseur Kelly Boermans, samen met Fedor Sikkes en Jorrit Schreuder oprichter van Erfrechtplanning. “Een kwalijke zaak. Zeker in deze tijden. Velen weten bijvoorbeeld niet dat het sinds 2010 door een wetswijziging vaak fiscaal gunstig is om de kinderen én kleinkinderen te laten erven. Regelmatig wordt de maximale vrijstelling voor de erfbelasting – 20.946 euro – aan de kleinkinderen toebedeeld. Dit gaat echter wel ten koste van de erfenis van de kinderen.”

Spaarrekening of afbetaalde woning?

“Ook is de eigen bijdrage in de zorg sinds 2013 onder meer afhankelijk van het vermogen. Een groot aantal testamenten is daar niet op aangepast”, aldus Boermans.

Bij aanwezigheid van spaargeld of wanneer de woning is afgelost, is het verschuldigde bedrag hoger dan wanneer er niets op de bankrekening staat of afgelost is. Hoe meer vermogen, hoe meer men betaalt aan eigen bijdrage in de zorg. Dit kan snel oplopen tot 2.400 euro netto per maand.

“Om nog maar te zwijgen van het hoge bedrag aan erfbelasting dat erfgenamen vaak moeten betalen bij een praktisch afbetaalde woning. Gelukkig kunnen al deze kosten beperkt worden met een goed testament”, aldus Boermans.

Levenstestament groeit in populariteit

Naast een testament, kiest ook een groeiend aantal Nederlanders voor een levenstestament. In een levenstestament is vastgelegd hoe de zaken geregeld moeten worden als iemand dit zelf niet meer kan en wilsonbekwaam is. Bijvoorbeeld door de gevolgen van dementie of een beroerte. In een levenstestament staat onder meer wie zich over de financiën buigt, wie beslissingen neemt bij medische kwesties en wat er met de huisdieren gebeurt.

Wie geen levenstestament heeft loopt het risico dat een kantonrechter de beslissingen over de financiën gaat nemen. Mevrouw De Graaff uit Amsterdam weet wat dat kan betekenen. “Mijn man is dement en wij zijn in gemeenschap van goederen getrouwd, zoals vrijwel iedereen van mijn generatie. Ik ben nog helemaal helder in mijn hoofd, maar als ik nu iets wil kopen van ons geld, moet ik daarover met de kantonrechter praten. Dan voel ik me net een klein kind.”

Omdat een groot percentage van de Nederlandse bevolking niet weet wat verstandig is of helemaal geen testament heeft, geeft Erfrechtplanning gratis online lezingen (webinars) om eenieder te behoeden voor de negatieve gevolgen van geen of een verouderd testament. Deze lezingen zijn van algemene aard en nuttig voor mensen die zich nog aan het oriënteren zijn.

Kosteloos online lezing bijwonen

Wie wil weten of zijn of haar testament waterdicht is en of er te besparen valt op de eigen bijdrage in de zorg en erfbelasting, kan zich aanmelden voor zo'n lezing die vanaf huis bij te wonen is. Tijdens zo'n webinar vertelt een erfrechtspecialist geheel vrijblijvend wat je moet weten over een goed testament. Wie dergelijke belangrijke zaken liever 1-op-1 bespreekt, kan een gratis videogesprek aanvragen. "Overigens komen we ook nog gewoon eventueel bij mensen thuis", zegt Boermans. "Wij houden ons strikt aan de RIVM-richtlijnen."

