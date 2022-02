Het ultieme televisieabonnement start 1 maart en is meer dan Max

Grote klapper van Viaplay is ongetwijfeld het uitzenden van de Formule 1 met daarin de Nederlandse wereldkampioen Max Verstappen. De races zijn ontzettend populair en dus een belangrijke troef in handen van de nieuwe dienst.

Maar er is zoveel meer. Het aanbod series, films en andere sporten is dermate interessant dat diverse tv-aanbieders over elkaar heen struikelen met aanbiedingen voor (nieuwe) klanten om Viaplay te kunnen bekijken. En dat is alleen maar mooi natuurlijk, want op deze manier wordt de dienst voor veel mensen toegankelijk.

Dat de streamingsdienst voor de verschillende aanbieders een belangrijke pion is, is natuurlijk niet voor niets. Wie Viaplay heeft, is verzekerd van een televisieaanbod op topniveau. We nemen het even globaal door.

Max Verstappen

Zoals gezegd worden alle races van de Formule 1 live op Viaplay uitgezonden. Natuurlijk gaat de meeste aandacht hierbij uit naar onze nationale trots Max Verstappen. Als kijker word je de komende jaren meegenomen in het leven van Verstappen en co. Hoe komen de coureurs uit hun winterslaap? Zijn de auto’s sneller geworden en hoe verhouden de motoren zich tot elkaar? Als fan kun je genieten van de strijd op en rond de circuits. Een van de nieuwe analisten bij Viaplay is Max’ vader Jos Verstappen, die zelf ook furore maakte in de Formule 1. De eerste race is alweer op 20 maart in Bahrein en de miljoenen liefhebbers van deze sport kunnen zich opmaken voor opnieuw een megaspannend seizoen met onze eigen Max in de hoofdrol.

Verstappen zelf ziet de samenwerking met Viaplay helemaal zitten. “Het zal geweldig zijn om samen te werken met Viaplay’s professionele team in de paddock, waaronder David Coulthard en Mika Hakkinen. Ik ben ervan overtuigd dat hun ervaring als voormalige topcoureurs van grote toegevoegde waarde is.”

Nederlandse producties

Over hoofdrollen gesproken; die zijn bij Viaplay ook weggelegd voor enkele Nederlandse investeerders. Naast een ruim aanbod van internationale topfilms en -series worden er namelijk Nederlandse producties geproduceerd. En Dragons’ Den krijgt de primeur. In deze Nederlandse versie van dit wereldberoemde format - die vanaf het voorjaar exclusief te zien is bij Viaplay - krijgen ondernemers de kans om hun bedrijfsideeën te pitchen aan gerenommeerde investeerders. Dit seizoen zullen horecatycoon Won Yip, avocadokoningin Shawn Harris, topinvesteerder Pieter Schoen, zakenvrouw Manon van Essen en serie-ondernemer Bas Witvoet hun geld in veelbelovende startups gaan steken.

Andere sporten

Behalve Formule 1-fans worden ook liefhebbers van andere sporten bij Viaplay op hun wenken bediend. Sinds Raymond van Barneveld zijn pijlen jaren geleden ineens succesvol richting dartborden gooide, is deze sport razend populair in ons land. De nieuwe streamingsdienst was er dan ook als de kippen bij om de rechten te verwerven van

PDC Darts, met daarin drievoudig wereldkampioen Michael van Gerwen. Anne-Marie Fokkens zal de presentatie voor haar rekening nemen. Verder zijn de toernooien van de vechtsport mixed martial arts te zien, evenals snooker en poolevenementen. Voetballiefhebbers kunnen hun lol op met wedstrijden uit de Bundesliga, vrouwenvoetbal uit de Italiaanse A-serie en de Zweedse Damallsvenskan. Vanaf augustus wordt dit rijtje aangevuld met voetbal uit de populairste competitie ter wereld: de Premier League. Hoe zal het Donny van de Beek en Wout Weghorst bij hun nieuwe clubs vergaan? Je kunt het vanaf 1 maart live volgen.

Viaplay Originals

Naast grote aangekochte series en films verschijnen onder de naam Viaplay Originals meer dan dertig originele producties bij Viaplay, waaronder Honour, Threesome en de winnaar van de Canneseries 2020, Partisan. Series worden steeds populairder in Nederland. En zeker in Scandinavië worden pareltjes gemaakt. Laat Viaplay nou net de grootste Scandinavische producent zijn van populaire dramaseries. Voor dit jaar staan er maar liefst meer dan 60 premières gepland. Dus, popcorn erbij en bingen maar!

Voor de kinderen

We hoeven ouders niet te vertellen hoe belangrijk het is dat er voor de kinderen voldoende aanbod is. Zeker tijdens het thuiswerken en de gesloten scholen bleek maar weer eens dat de tv absoluut onmisbaar is. De beroemde kinderhelden klonken als muziek in de oren, want ze hielden het kroost bezig. En met wereldberoemde series zoals Peppa Pig, My Little Pony en LEGO Ninjago zullen ook de allerkleinsten aan het scherm gekluisterd zitten als ze Viaplay kunnen ontvangen.

Viaplay is onderdeel van NENT Group. President en CEO Anders Jensen is verrukt over de komst naar Nederland. “De lancering van Viaplay in Nederland is een belangrijke stap voor ons bedrijf en bovenal voor de kijkers. Het unieke aanbod van 's werelds beste sporten, films en series is van grote waarde en biedt voor ieder wat wils”, aldus Jensen.

Wie voor 28 februari een abonnement neemt op Viaplay profiteert van de speciale aanbieding van 99 euro voor een heel jaar. Voor meer informatie kun je hier terecht.