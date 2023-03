Ondernemers opgelet: hier moet je op letten bij de belastingaangifte

Met een paar handige tips ben je als ondernemer goed voorbereid en kun je je richten op wat je het liefste doet: ondernemen. We stelden 4 vragen aan fiscaal jurist bij de Belastingdienst Fred Thielemans.

1. Wat is het eerste dat je als ondernemer moet doen bij de belastingaangifte?

“Check eerst of de Belastingdienst je ziet als ondernemer voor de inkomstenbelasting. Want als je een bedrijf hebt en als zzp’er, freelancer of mkb-ondernemer bent ingeschreven bij de Kamer van Koophandel, ben je niet automatisch ondernemer voor de inkomstenbelasting. Daarvoor moet je aan andere voorwaarden voldoen.

Gelukkig geeft de OndernemersCheck op belastingdienst.nl/ondernemers je snel een goede indicatie. Let op: ook als je géén ondernemer bent voor de inkomstenbelasting moet je over deze inkomsten belasting betalen. Dit vul je in de aangifte in als inkomsten uit overig werk.”

2. Stel: de OndernemersCheck geeft aan dat je inderdaad ondernemer bent. Wat nu?

“Om vlot en volledig aangifte te doen, is het belangrijk dat je administratie goed op orde is. Het zakelijke gedeelte van de aangifte bestaat onder andere uit de winst- en verliesrekening en de balans. Op de winst- en verliesrekening staan de inkomsten en kosten van je bedrijf, in dit geval over 2022. De balans toont de bezittingen en schulden van je bedrijf.”

3. Wat moeten ondernemers weten over aftrekposten? Wanneer heb je daar recht op?

“Veel ondernemers voor de inkomstenbelasting hebben recht op aftrekposten. Bijvoorbeeld de zelfstandigenaftrek. Om gebruik te mogen maken van aftrekposten moet je meer dan 1.225 uur aan je onderneming besteden. Alle tijd die je aan je bedrijf werkt telt mee, maar je moet wel kunnen aantonen dat je de uren gemaakt hebt. Werkte je meer dan 1.225 uur? Dan mag je in 2022 € 6.310 van je winst afhalen. Had je op 1 januari 2022 de AOW-leeftijd bereikt? Dan is de zelfstandigenaftrek de helft.

Ben je startende ondernemer? Dan heb je misschien ook recht op de startersaftrek. Dit is een extra bedrag van € 2.123 dat je van de winst mag aftrekken. Maar let op: dit mag alleen als je ook recht hebt op zelfstandigenaftrek, in de afgelopen vijf jaar de zelfstandigenaftrek maximaal 2 keer hebt gebruikt en je de afgelopen vijf jaar niet elk jaar ondernemer was voor de inkomstenbelasting. Op belastingdienst.nl/ondernemers ga je precies na op welke aftrekposten jij recht hebt.”

4. Wat als je in 2022 een zakelijke laptop kocht?

“Wie een eigen bedrijf heeft, maakt kosten. De laptop heb je nodig voor je bedrijfsactiviteiten. Daarom spreken we van zakelijke kosten. Deze kosten mag je vaak aftrekken van de opbrengst. Daardoor wordt het bedrag waarover je belasting betaalt lager.

Let op: Je gebruikt de laptop meerdere jaren. Dat betekent dat je de aanschafkosten niet in één keer mag aftrekken, maar over meerdere jaren. We noemen dat afschrijven. Op de website van de Belastingdienst vind je een overzicht met alle aftrekposten voor ondernemers.”

Meer weten?

Ga naar belastingdienst.nl/aangifte voor meer informatie over de belastingaangifte. Op belastingdienst.nl/ondernemers vind je meer informatie en een aangiftechecklist voor ondernemers.