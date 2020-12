‘Na mijn scheiding leerde ik een wijze les’

“Als je gaat scheiden, verandert er zo veel”, zegt Saskia, die moeder is van Rifke (13), Joek (11) en Tibbe (9). “Los van alle emoties die erbij komen kijken, moet je heel veel regelen. En wat je voorheen samen deed, moet je nu alleen doen. Wij hebben meteen voor co-ouderschap gekozen, waardoor we allebei evenveel voor de kinderen zorgen.”

Paar honderd euro

Tot halverwege vorig jaar gingen alle kinderen twee middagen naar de naschoolse opvang: een middag als ze bij Saskia waren en een middag als ze bij hun vader waren. Toen Rifke klaar was met de basisschool hebben ze de opvang voor haar opgezegd. “Mijn ex, die veel beter is in de administratie dan ik, zei al dat ik dit meteen moest doorgeven aan de Belastingdienst, omdat het invloed heeft op de hoogte van de kinderopvangtoeslag. Maar ik deed het pas maanden later en had toen al te veel toeslag ontvangen.”

Saskia moest een paar honderd euro terugbetalen. “Dat geld had ik niet zomaar liggen. Na de scheiding ben ik in inkomen achteruitgegaan, had ik allerlei extra kosten en verhuisde ik naar een andere woning. Dan gaat het rap met je spaargeld. Gelukkig mocht het bedrag wat ik te veel heb gekregen in termijnen worden afbetaald.”

Zielig

Het was lastig, maar ook leerzaam. “Deze fout maak ik zeker niet nog een keer”, zegt Saskia nu. “Onlangs hebben we weer gegevens aangepast, want de jongens gaan nu een middag minder naar de opvang. Ik zou iedereen adviseren om veranderingen gelijk door te geven aan de Belastingdienst. Anders verschuift het misschien weer naar de achtergrond, zoals bij mij.”

En, zoals dat gaat met opgroeiende kinderen, verandert er binnenkort weer iets in haar situatie. “Joek, de middelste, wil eigenlijk niet meer naar de opvang, dus ik denk dat we hem eraf laten gaan. Dat vind ik wel zielig voor Tibbe, want die moet dan alleen. Maar hij vindt het hartstikke leuk om daar met zijn vrienden te spelen, dus dat is meer mijn gevoel. Waarschijnlijk voelt het zo omdat hij de jongste is en altijd met zijn zus en broer ging. Maar ja, de oudste moest in het begin natuurlijk ook gewoon alleen!”

Verandert er iets in jouw situatie? Wijzigt je inkomen, het aantal kinderopvanguren dat je afneemt of gaan jij en je partner uit elkaar? Dan heeft dat invloed op je kinderopvangtoeslag. Geef wijzigingen meteen door via Mijn Toeslagen of gebruik de app Kinderopvangtoeslag. Dan ontvang je de toeslag waar je recht op hebt. Niet te veel en niet te weinig. Meer weten? Ga naar toeslagen.nl/kinderopvangtoeslag. Wil je meer informatie over wat je moet doen als je gaat scheiden? Doe dan de‘scheiden-checklist’.

In opdracht van de Rijksoverheid