Bonaire: klein van formaat, groots in genieten

Wie aankomt op Bonaire waant zich als het ware een hoofdrolspeler op een ansichtkaart. Het eiland heeft een sprookjesachtig mooi uiterlijk en je voelt direct de warmte en de rust bezit van je nemen. Hier bevind je je op een tropisch eiland pur sang.

Bonaire staat natuurlijk voor ‘goede lucht’ en die vind je op het eiland zeker. Een vaak strakblauwe en een gezonde zeelucht zijn cadeautjes die je als bezoeker iedere dag gratis krijgt bij de toch al zovele schoonheden die Bonaire te bieden heeft.

Watersportparadijs

Het is een eiland vol rust, met prachtige stranden om te relaxen. Actief bezig zijn kan natuurlijk ook. Met name wie van watersporten - en vooral duiken - houdt, komt op Bonaire volledig aan zijn trekken. Het woord duikersparadijs doet de wateren rondom het eiland eigenlijk nog tekort. Bonaire behoort dan ook tot de beste snorkel- en duikbestemmingen ter wereld. Langs vrijwel de gehele westkust vind je koraal, dat op de meeste plekken zeer dicht bij het land groeit.

Verder wordt er veel gekitesurft en ook het ‘ouderwetse’ windsurfen is populair. Lac Bay is één van de beste en mooiste plekken op aarde om te windsurfen. Bij Jibe City, Sorobon Beach resort en Windsurf Place kan je spullen huren en lessen nemen.

Daarna is het natuurlijk heerlijk biertjes drinken op het strand of in de cafés Little Havanna, Cuba Companie (met normaal gesproken op donderdag avond salsa) of biercafé Bonaire Blond Brewery. Eten op het strand kan ook heel leuk bij een foodtruck.

Zelf varen naar Klein Bonaire

Leuk is het ook om een bootje te huren bij Blue Bay Bonaire. Daarmee mag je zelfstandig varen en kun je bijvoorbeeld naar Klein Bonaire. Dat is een eilandje voor de kust van Bonaire van ongeveer 6km² ‘groot’. Het is voornamelijk vlak en heeft een aantal cactussoorten en wat kleine struiken als bewoners. Verder staat het water rondom dit eilandje bekend om zijn zeepaardjes en zeeschildpadden. Wie liever niet zelf vaart kan bijvoorbeeld bij de Spice Beachclub een watertaxi naar het eilandje nemen. Wat ook echt een aanrader is, is om een sunset tour te boeken.

Vanzelfsprekend ga je als bezoeker een keertje naar de hoofdstad Kralendijk, een verbastering van Koralendijk (dijk van koraal). Net als het eiland zelf is deze schattige stad kleinschalig opgezet en daardoor juist groots in gezellig. Winkelen doe je daar in de hoofdstraat Kaya Grandi, waar ook diverse restaurants en terrasjes zitten.

Zoutmeren

Misschien dat niet veel mensen het weten of verwachten van Bonaire, maar de natuur is er schitterend. Zo is er het Washington Slagbaai Nationaal Park. Dit reservaat ligt verspreid over 5643 hectare grond in het noordwesten van Bonaire. Je kunt er onder meer mountainbiken, kajakken, wandelen, snorken, duiken en vogels spotten. Ook bijzonder zijn de Saliñas, de zoutmeren in het noorden van Bonaire.

Het relaxte leven, het weer, de prachtige accommodaties en de talloze bars, beachclubs en restaurants maken van Bonaire een walhalla voor vakantiegangers. Toeristen, maar ook bewoners prijzen de veelzijdigheid van de eetgelegenheden. Zo zijn in het wat hogere segment Brass Boer, It Rains Fishes, At Sea, La Cantina en Chefs echte aanraders. Daarnaast kun je heel lekker en gezellig eten bij onder meer Cuba Companie, Rum runners (beide aan zee), Mezze en Blue Garden.

Kortom; wie echt volop wil genieten van alles wat een relaxvakantie zo heerlijk maakt, kan zijn tas inpakken voor Bonaire. Veel kleding heb je daarbij niet nodig, want het is er altijd lekker warm.