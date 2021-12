Vijf financiële tips om rekening mee te houden als je gaat scheiden

“Ik snap heel goed dat je tijdens en vlak na je scheiding wel iets anders aan je hoofd hebt dan je belastingen en toeslagen. Toch is het goed hier wel oog voor te hebben, omdat juist het zicht op je financiële situatie je rust kan geven in deze onzekere tijd. Er zijn vijf tips waarmee je rekening kunt houden wanneer je gaat scheiden.”

Maak afspraken én leg vast (liefst als je nog samen bent)

“Een aantal jaar geleden gingen mijn ex-man en ik uit elkaar. We waren getrouwd onder huwelijkse voorwaarden en hadden hier een aantal afspraken in vastgelegd. Achteraf bezien hadden we dit nóg beter kunnen doen. Maar goed, je trouwt natuurlijk niet met een scheiding in het achterhoofd. Mijn advies is om tóch deze gesprekken te voeren, ook als dat oncomfortabel voelt. Het moet gewoon zijn om op verschillende momenten stil te staan bij de afspraken die jullie samen maken en vastleggen. Als je gaat samenwonen bijvoorbeeld. Maar ook als je kinderen krijgt of trouwt, als een van jullie meer of juist minder gaat werken om de ander te ondersteunen in zijn of haar carrière. Met vastgelegde afspraken weet je beiden waar je financieel aan toe bent én voorkom je problemen als je toch uit elkaar gaat.”

Ga na wat de gevolgen van fiscaal partnerschap zijn in het jaar van de scheiding

“Ook is het belangrijk te kijken of je als exen nog het gehele jaar als fiscaal partners aangemerkt wilt worden. Die keuze hoef je pas bij de aangifte over het jaar van scheiding door te geven, maar kan al wel direct gevolgen hebben voor bijvoorbeeld het aftrekken van zorgkosten en mogelijke toeslagen. Bekijk dus goed of het gunstig voor jullie is om in het jaar van scheiding fiscaal partners te zijn.”

Pas je voorlopige aanslag direct aan je nieuwe situatie aan

“Het aanpassen van je voorlopige aanslag aan je nieuwe situatie is verstandig. Zo kun je voorkomen dat je achteraf moet terugbetalen, bijvoorbeeld omdat je nog hypotheekrenteaftrek over jullie oude koophuis ontving. Pas de voorlopige aanslag daarom meteen aan je nieuwe situatie aan.”

En check of je recht hebt op toeslagen

“Op welke toeslagen je recht hebt is afhankelijk van onder meer je inkomen, of je co-ouder bent en of je partneralimentatie betaalt of ontvangt. We raden aan goed te checken op welke toeslagen je wel of geen recht hebt. En het is goed om te weten dat je pas toeslagen kunt aanvragen of wijzigen wanneer je ex-partner geen toeslagpartner meer is en dus niet langer meetelt voor jouw toeslag.”

Vul de scheiden-checklist in

Weet je niet waar je moet beginnen? Maak de persoonlijke scheiden-checklist op belastingdienst.nl/scheiden. Zo zet je op een rij welke belastingen en toeslagen je moet regelen.