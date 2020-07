’Ik laat mij niet tegenhouden door urineverlies’

‘Lekker boeiend’

“Toen ik urine begon te verliezen, stopte ik met paardrijden, waar ik altijd al gek op ben geweest. Ik durfde niet goed dingen te ondernemen. Dat was ik gelukkig al snel beu. Na een tijdje besloot ik dat de knop om moest. Als dit bij mijn lijf hoorde, dan moest ik dat zien te accepteren.

Nu denk ik: ‘Tja, ik draag luiertjes… lekker boeiend!’ Het paardrijden heb ik weer opgepakt en inmiddels laat ik mij niet meer tegenhouden door een druppel meer of minder. Natuurlijk is het soms onhandig, maar ik heb geleerd dat het niet het einde van de wereld is.”

Taboe

“Tegelijkertijd zou ik liegen als ik zou zeggen dat er geen momenten zijn waarop ik even baal. Tijdens het uitgaan, bijvoorbeeld. Dan ben ik toch die dame met luiers in haar tas. En ja, dan schaam ik mij weleens, ondanks dat ik dat van mijzelf niet mag.

Ik merk dat ongewenst urineverlies een enorm taboe is. Zonde eigenlijk, want ik weet zeker – en dat laten de cijfers ook zien – dat ik echt niet de enige ben. Om het taboe te doorbreken, ben ik zelf heel open over mijn ‘probleem’. Ik heb het er vaak over met vriendinnen en merk dat anderen, doordat ik zo open ben, ook open durven te zijn.”

Aanspreekpunt

“In het dorp waarin ik woon, weet iedereen alles van elkaar. Vrouwen komen naar mij toe met vragen. Ze zijn benieuwd naar hoe ik hiermee omga en vragen om tips. Zo’n persoon had ik vijf jaar geleden niet in mijn omgeving. Ik ben dus blij dat ik andere vrouwen kan helpen met mijn ervaringen.

Uiteindelijk is het een kwestie van de knop omzetten. Urineverlies is niet raar en het is niet iets waar je ‘schuld’ aan hebt. Als je bijvoorbeeld waterpokken hebt, dan kun je daar toch ook gewoon over praten?”

Mindset

“In mijn geval ligt het wat lastiger, maar meestal is urineverlies prima tegen te gaan of te verminderen. Zo kom je bij wat lichter urineverlies met bekkenbodemoefeningen vaak al een heel eind. Daarnaast zijn er allerlei verschillende beschermingsproducten op de markt. Urineverlies is absoluut geen reden om de dingen waarvan jij geniet op te geven.

Persoonlijk denk ik dat je mindset het belangrijkst is. Misschien krijg je een keer een gekke reactie als je een ongelukje hebt, maar probeer daar dan boven te staan. Een paar jaar geleden hadden we een feestje in de buurt en moest ik zo lachen, dat ik in m’n boek plaste. Tja, dat gebeurt. Maar degene die daarop reageert kan van mij een ‘beter in m’n broek dan over jouw hoofd’ verwachten!”

