Superinflatie: waar moet je naartoe met je vermogen?

“Voor beleggers zijn het uitdagende tijden”, erkent BNR-huiseconoom Han de Jong (ex-ABN AMRO). “De inflatie is hoog, en dat blijft nog wel even. Ik verwacht zo’n 2,5% voor de langere tijd, plus nieuwe loonstijgingen. Daarom verleggen veel beleggers hun aandacht van aandelen naar meer stabiele beleggingscategorieën.”

Onroerend goed, goud, grondstoffen

Welke dat zijn? “In tijden van hoge inflatie moet je in real assets zitten: onroerend goed, goud en grondstoffen”, weet De Jong. “Wil je ook een regelmatige rendementsuitkering? Dan is onroerend goed interessant, vanwege de kasstroom uit verhuur.” Die komt bovenop de doorgaans stabiele waardegroei over meerdere jaren. “Door de recent gestegen aankoopprijzen zijn de aanvangsrendementen nu weliswaar wat lager dan voorheen”, erkent hij, “maar dat geldt ook voor het risico.”

Beleggen in vastgoed

Beleggen in vastgoed kan op verschillende manieren en in diverse segmenten zoals woningen, kantoren, recreatiewoningen, parkeergarages of supermarkten. Onder de meer vermogende particulieren was de afgelopen jaren vooral het tweede huis populair, met name vanwege de huurinkomsten Een tweede huis aanschaffen is echter voor lang niet iedereen mogelijk.

Vastgoedfondsen populair

De afgelopen jaren steeg de vraag naar vastgoedfondsbeleggen. Daarbij koop je als deelnemer een aandeel in een portefeuille met beheerd vastgoed – bijvoorbeeld een aantal woningen of supermarkten - en profiteer je naar rato mee van de verhuuropbrengsten en de waardestijging. Bij deze vorm kan een grotere groep beleggers/spaarders al profiteren van de stabiele rendementen van vastgoed, door de relatief lage instapdrempel.

Vijf redenen om te beleggen in vastgoedfondsen:

1. Lage instapdrempel: je hoeft niet een compleet pand te kopen; instappen kan al vanaf circa tienduizend euro.

2. Regelmatige kasstroom: als (mede)eigenaar van het vastgoed in het fonds deel je op kwartaalbasis mee in de inkomsten uit verhuur (en mogelijke waardestijging).

3. Inflatiebestendig: de huuropbrengsten (bij de jaarlijkse indexatie) en de waarde van vastgoed volgen over het algemeen de inflatie.

4. Lage rente werkt in voordeel: doordat beleggingsvastgoed doorgaans wordt aangekocht met ca. 50% tot 60% bankfinanciering zijn de kosten bij een lage rentestand lager en blijft er meer huuropbrengst over voor de deelnemers.

5. Vrijwel ongevoelig voor de beurs: vastgoed is doorgaans stabiel van waarde en kent niet de grillen van beurskoersen of cryptovaluta.

Enorme belangstelling

Een van de meest ervaren partijen in vastgoedbeleggingsfondsen in Nederland is Reyersen van Buuren Vastgoedbeleggingen. Dat maakt al sinds 1980 beleggen in vastgoed toegankelijk voor particulieren en via deze beleggingsonderneming is beleggingsvastgoed aangekocht ter waarde van ruim € 2,2 miljard. “De belangstelling voor deze vorm van vastgoedbeleggen heeft de laatste jaren een vlucht genomen”, weet algemeen directeur Jan Willem van der Kun van het Amstelveense bureau. “De stabiliteit en de regelmatige kasstroom in combinatie met een relatief lage instap spreekt veel mensen aan. Maar zoals bij elke vorm van beleggen zijn er ook risico’s”, benadrukt Van der Kun. “Er kunnen zich marktomstandigheden voordoen die ervoor zorgen dat een vastgoedbelegging in waarde daalt. Wij hechten er waarde aan dat te benadrukken, want resultaten uit het verleden zijn nu eenmaal geen garantie voor de toekomst.”

Fondsintroducties

Via Reyersen van Buuren Vastgoedbeleggingen wordt een aantal keer per jaar een nieuwe emissie of fonds geïntroduceerd. De segmenten waarin wordt belegd, zijn onder meer (zorg)woningen, parkeergarages en supermarkten. “De laatste emissie was binnen enkele weken voltekend. Gelet op de onrust op de financiële markten, de hoge inflatie en lage spaarrente is de verwachting dat de animo voorlopig nog zal toenemen.”

