Zo maak je een reis rond de wereld in je eigen huiskamer

De Deense speelgoedbouwers van Lego realiseren zich heel goed dat hun blokjes allang niet meer alleen onder kinderen razend populair zijn. Vandaar ook dat ze steeds meer bouwsets ontwerpen die voor volwassenen onweerstaanbaar zijn. Zoals setjes met een wereldkaart, historische gebouwen of een bloemenboeket. Je kunt er een wereld mee maken waarbij je heerlijk kunt wegdromen.

Het toenemend aantal volwassenen dat tegenwoordig met Lego aan de slag gaat, laat zich simpel verklaren. Het is ontspannend en werkt kalmerend, zegt 34 procent van de volwassen Lego-bouwers in een recente enquête die Lego samen met onderzoeksbureau iVox afnam bij duizend consumenten. Dertig procent doet het voor de quality time met de kinderen of kleinkinderen en bijna veertig procent vindt het gewoon plezierig om naar een afgewerkt resultaat toe te werken. Vooral populair onder de volwassen bouwers zijn de Lego-bouwsets rond architectuur of sightseeing.

Wereldkaart van 11.000 steentjes

Neem nou de set met de skyline van Tokio bijvoorbeeld. Of het uit bijna 6.000 steentjes bestaande model van de Taj Mahal. Ware kunstobjecten in de kamer. Net als het Vrijheidsstandbeeld in Lego-steentjes.

Nog zo’n, relatief recente, bouwset met zo’n open vizier naar de wereld is de 1,40 meter brede en 65 centimeter hoge wereldkaart die de Deense fabrikant eerder dit jaar op de markt bracht: met meer dan 11.000 steentjes is het veruit de grootste set die ooit is verschenen.

Het geeft globetrotters een mooi aandenken aan al die plaatsen die ze hebben bezocht. Want de landen en continenten liggen natuurlijk waar ze liggen, maar de manier waarop ze kunnen worden ingekleurd wordt volledig aan de bouwer overgelaten. Speciale duimspijkers uit Lego-steentjes kunnen op plaatsen worden geprikt waar je al ben geweest, maar je kunt er ook oorden mee aftekenen die nog op je bucketlist staan.

Het hoeft ook geen klassieke wereldkaart te worden, met het Amerikaanse continent aan de westzijde en Azië ten oosten: de bouwinstructies laten toe om je favoriete werelddeel centraal te plaatsen. Ook het patroon van lichtblauwe steentjes waaruit de oceanen zijn opgebouwd, kan naar eigen inzicht worden aangepast.

Het gaat ook om de reis

Het resultaat is een waar kunstwerk dat je aan de muur kunt hangen, maar – zoals dat hoort bij reizen - is de reis minstens even belangrijk als de bestemming. Het bouwen van de Lego-wereldkaart moet een ontspannende bezigheid blijven. Daarom wordt de bouwset geleverd met een soundtrack vol verhalen van reisexperts als reisblogger Torbjørn C. Pedersen, de eerste persoon die ooit in één trip ieder land op de wereld heeft bezocht zonder te vliegen. En ook de in afgelegen plaatsen gespecialiseerde reisblogger Syazwani Baumgartner werkte mee.

“Veel van onze volwassen fans reizen graag, maar hebben dat vaak al langer dan een jaar niet meer kunnen doen”, zegt Fiorella Groves, creative lead voor het Lego Art-assortiment. “We dachten: er is geen betere manier om hen weer de wereld te helpen verkennen dan door te bouwen, te herbouwen, te plannen en herinneringen op te halen via het bouwsel dat ze maken.”

Bosje bloemen dat nooit verwelkt

Omdat 40% van de volwassen Lego-bouwers een voorkeur heeft voor bouwsets die om het dagelijkse leven draaien, zijn er voldoende werken die niet verwijzen naar oorden aan de andere kant van de wereld.

Zoals de nieuwe Botanical Collection, waarmee Lego een bonsaiboompje en een boeket heeft uitgebracht. Dat laatste bestaat uit 756 elementen die naar eigen inzicht kunnen worden herschikt tot een wonderlijke bloemenpracht met onder meer rozen, leeuwebekken, asters, madeliefjes en klaprozen. Een boeket dat je dus niet eens water hoeft te geven. Maar je krijgt het wel in iedere vaas, want de stengels zijn aanpasbaar.

Bij Lego hebben ze als gave zich heel goed in te leven in de belevingswereld van zowel kinderen als volwassenen. Vandaar dat het speelgoedmerk ook een model van de Space Shuttle Discovery, een Ferrari-racewagen en een Adidas-sportschoen in zijn assortiment heeft. Het levert volwassen bouwers een ontspannende bezigheid op die aansluit bij hun passies.