LEGO richt zich vaker op volwassenen

Onlangs haalde Gunter (43), marketingdirecteur bij een ICT-bedrijf, een schat van zolder: de Space LEGO Galaxy Explorer. Een bouwdoos uit 1979 met een ruimtestation, een ruimteschip en twee LEGO-minifigs met astronautenhelm. Hij wist meteen wat hij die avond zou gaan doen.

“Dit ding is een icoon”, zegt hij over de veertig jaar oude bouwdoos. “Als kind vroeg ik deze voor Sinterklaas. Ik weet nog hoe ik de nacht ervoor niet kon slapen, omdat ik gewoon niet kon wachten om de doos in elkaar te zetten. Nu ik ‘m als volwassene opnieuw in elkaar zet, krijg ik weer precies datzelfde euforische gevoel.”

Passie voor LEGO

Gunter is een echte LEGO-‘freak’: hij koopt regelmatig nieuwe bouwdozen om zijn bouwhonger te stillen. Zo zette hij de afgelopen jaren een LEGO-model van de Aston Martin DB5 uit de James Bond-film ‘Goldfinger’ in elkaar, net als het TIE Fighter-ruimteschip van Kylo Ren uit de recente Star Wars-films en de brandweerkazerne uit ‘Ghostbusters’.

Nog steeds richt LEGO zich met veel bouwsets specifiek op kinderen: denk aan LEGO City, Ninjago en Duplo. Maar een groeiend deel van de reeksen die het merk uitbrengt, is gericht op volwassenen. Op mensen zoals Gunter dus, bij wie de passie voor LEGO er met de paplepel is ingegoten.

Maar het merk richt zich ook op hobbyisten: denk aan autoliefhebbers die een correcte blokkeneditie van de Dodge Charger uit de Fast & Furious-actiefilms willen reconstrueren. Of kunstliefhebbers die Andy Warhols bekende zeefdrukken van Marilyn Monroe willen nabouwen in LEGO. Star Wars-fans kunnen hun lol op met een diorama van de Mos Eisley-kantine uit de eerste film (1977). En reisliefhebbers kunnen hun reishonger in deze lastige tijden stillen met het nabouwen van de complete skyline van New York of Tokio.

Nostalgie

De verklaring voor deze ‘miniatuurbouwwoede’? Nostalgie. Een aanzienlijk deel van de volwassen LEGO-bouwers komt uit Generatie X: veertigers en vijftigers die als eerste generatie zijn opgegroeid met LEGO. Een moderne LEGO-bouwset brengt hen terug naar het bouwplezier van die tijden.

Zoals Steven (51), eigenaar van een multimedia- en smartphoneshop, het verwoordt: “Het is leuk om samen met mijn zoontje te doen, maar voor een groot deel doe ik het gewoon voor mezelf. Graaien in een berg LEGO-blokjes, dat geluid horen, het fysieke genot om ze in je vingers te voelen: heerlijk!” De afgelopen jaren bouwde hij onder meer de Taj Mahal, de London Bridge en een Volkswagen T1-Camper.

Moment voor jezelf

Toch is LEGO voor volwassenen meer dan alleen maar een trip down memory lane. Een deel van het plezier komt voort uit het feit dat bezig zijn met LEGO-steentjes heel ontspannend werkt. De ideale manier om mindful (‘in het nu’) en relaxed te worden, menen velen. Uit marktonderzoek van LEGO bleek onlangs dat 73 procent van alle volwassenen op zoek is naar nieuwe manieren om even los te breken uit de dagelijkse hectiek. LEGO als ideale momentje voor jezelf, dus.

Een LEGO-bouwset biedt precies de goede mix van een uitdaging en speelsheid. En het geeft voldoening: als je het laatste detail op je bouwproject klikt, heb je een bouwwerk dat helemaal af is. Gunter: “Je verliest al snel alle besef van tijd als je eenmaal aan de slag bent. En als je klaar bent, heb je een mooi ding voor in je man cave.”

Online ideeënbus

LEGO speelt niet alleen slim in op hobby’s en passies, maar ook op populaire films en series zoals Star Wars, Harry Potter, Friends en Stranger Things. Zo weet het merk steeds nieuwe doelgroepen aan te doelgroepen trekken. “Onze oudere fans zoeken vaak bouwuitdagingen die gelinkt zijn aan hun passies”, zegt Genevieve Capa Cruz, Audience Strategist bij LEGO. “De meesten willen de modellen als ze af zijn ook tentoonstellen in hun huis.”

Niet zelden onstaat vanuit volwassen consumenten zelf de ideeën voor nieuwe LEGO-setjes. Zoals de koffietent van ‘Friends’, of Mickey Mouse’s debuut ‘Steamboat Willie’. Ze worden door LEGO-enthousiastelingen opgegooid op crowdsourcing-platform LEGO Ideas, dat ondertussen al zo’n twaalf bestaat, en waaruit inmiddels al meer dan twintig nieuwe sets zijn ontstaan. Een soort online ideeënbus, dus.

Het principe is eenvoudig: één van de meer dan een miljoen houders van een LEGO Ideas-account stuurt zijn idee in, en als vervolgens minstens tienduizend anderen dat óók een goed idee vinden, komt het op de radar van LEGO-designers. Dan maakt het dus ook kans om uit te groeien tot een product.

Daiva Staneikaite Naldal, hoofd van LEGO Ideas: “Ons creatieve publiek weet op die manier niet alleen geweldige producten te herkennen, maar het levert ons ook authentieke en innemende verhalen over LEGO-liefhebbers en hun passies.”