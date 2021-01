Met deze slimme snufjes houd jij je huis veilig

Een appartement in het dorpscentrum, een woonboot in de stad of een vrijstaande woning in de polder: het maakt niet uit waar of hoe (groot) je woont, het is altijd belangrijk om aandacht te besteden aan de beveiliging in en om je huis. De juiste sloten en deuren en ramen ook echt goed afsluiten, die tips kennen we allemaal wel. Nog slimmer is een deurbel met camera installeren. De Video Doorbell 3 Plus van Ring neemt bij een beweging automatisch op en je krijgt al een videopreview van 4 seconden. Met nachtzicht, dus je kunt ook zien wat er gebeurt als het donker is.

Je installeert de deurbel in een paar minuten op een strategische plek bij de voordeur. Dat geldt ook voor de andere slimme deurbellen van Ring; voor elk budget is er wel eentje te vinden. De deurbel beheer je vanuit de speciale app. Je krijgt meldingen binnen op je telefoon, tablet of pc en kunt ook als je niet thuis bent zien wie er aan de deur is. Je kunt zelfs tegen bijvoorbeeld de pakketbezorger praten en aangeven dat het pakketje bij de buren mag worden afgeleverd of in de tuin kan worden gelegd, omdat je er zo aankomt.

Privacy

Buitenverlichting met een sensor is ook een belangrijke tip. Want als er iets is waar inbrekers niet van houden, is het als ze hun werk in de schijnwerpers moeten doen. Zo’n lamp gaat aan wanneer hij beweging detecteert. Handig, want je hoeft niet zelf na te denken over aan- en uitzetten. Je hebt ook verlichting met sensor én camera. Fijn dat je in het donker kunt zien wie er voor de deur staat.

Maar hoe zit dat met slimme deurbellen of andere camera’s aan de buitenkant van je huis en de privacy van anderen? Je moet rekening houden met de privacywetgeving en dat betekent dat je in Nederland niet zomaar de openbare weg mag filmen, of de tuin van je buren. Als je dat wel doet, ben je in overtreding. Bij de Ring-deurbel kun je daarom bewegingszones instellen, zodat de camera slechts een specifiek gebied in de gaten houdt.

Beveiliging in huis

Ook als je buiten alles goed hebt geregeld, moet je binnen niet vergeten. Sowieso: geen waardevolle spullen in het zicht leggen als je weg bent. Maar ook: laat het er vooral wél zo uitzien dat je thuis bent. Je kunt je binnenverlichting met een timer instellen, zodat de lampen gaan branden als het donker wordt. Veilig en sfeervol: ledkaarsen met timer. Die kun je zo instellen dat ze bijvoorbeeld acht uur lang branden en daarna vanzelf uitgaan. Als je ze in het raamkozijn zet, lijkt het van buiten net alsof je er bent.

Wil je nog een stapje verder en een seintje krijgen als er onverhoopt toch ongewenste bezoekers zijn? Alarmsystemen voor je privéwoning zijn vaak duur en je zit vast aan hoge maandelijkse lasten, maar dat hoeft tegenwoordig niet meer. Ring Alarm is een simpel en betaalbaar doe-het-zelfbeveiligingssysteem. Je brengt de sensoren heel makkelijk aan op deuren, ramen of muren en koppelt ze via de app met elkaar aan het basisstation.

Je verhuist het hele systeem zo mee en uitbreiden kan ook, bijvoorbeeld met camera’s voor binnenshuis. Handig om te weten, voor als je toch van je appartement naar dat vrijstaande droomhuis besluit te gaan. En zit je even zonder wifi? Geen punt, er zit een reservebatterij in het systeem die wordt ingeschakeld als de stroom uitvalt. Zo slaap jij - in je eigen bed én als je weg bent - toch een beetje lekkerder.