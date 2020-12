‘Het klinkt traditioneel maar het was de slimste optie’

Oudste dochter Stella is net vier jaar geworden en gaat vier dagen naar de naschoolse opvang. Jongste dochter Mosanne van anderhalf jaar is die dagen op het kinderdagverblijf. “Het is een hele verandering als je kind naar school gaat, maar Stella doet het supergoed”, vertelt Hatice. ’’Ze gaat na school naar dezelfde opvanglocatie als haar zusje Mosanne, maar wel in een andere groep.”

Wisselend inkomen

Hoewel Stella nog steeds naar de vertrouwde opvanglocatie gaat, is er natuurlijk wel wat veranderd. “Ik kreeg een nieuw contract van de kinderopvangorganisatie en daar zat een briefje bij dat ik niet moest vergeten door te geven aan de Belastingdienst dat mijn kind naar een nieuwe opvang gaat, ook al zit de opvang op dezelfde locatie”, legt Hatice uit. “Daar was ik blij mee, want als ik dat in de hectiek zou zijn vergeten, kregen we kinderopvangtoeslag op basis van de oude situatie.”

Het briefje vond ze sowieso handig. “Die urenberekening is best lastig, want het gaat om de uren na schooltijd maar ook om bijvoorbeeld hele dagen in de vakantie. Nu stond het aantal uur er al op en was het invullen van mijn gegevens op Mijn toeslagen supersimpel. Tim en ik checken en wijzigen onze gegevens overigens wel vaker, omdat hij als ondernemer een wisselend inkomen heeft.”

Papamiddag

Ruim vier jaar geleden besloot Hatice een dag minder te gaan werken om voor Stella te zorgen. Tim zou wel fulltime blijven werken. “Dat klinkt als een vrij traditionele keuze, maar het was gewoon de slimste optie voor ons: Tim moest zijn bedrijf opbouwen en dat kost tijd.”

Ook na de komst van Mosanne bleef de zorg zo verdeeld, maar daar komt verandering in nu Stella naar school is. “Tim kan intussen wat meer tijd vrijmaken, dus waarschijnlijk gaat hij Stella eens in de week van school halen. Mosanne blijft dan op de opvang. Dan kunnen Tim en Stella samen iets leuks doen.”

Te ver weg

Hatice vindt vier dagen opvang best veel, vertelt ze. “Soms vind ik het wel lastig dat mijn kids zo veel naar de opvang gaan, want andere kinderen gaan bijvoorbeeld ook naar opa’s en oma’s. In ons geval wonen de grootouders allemaal te ver, anders hadden ze met liefde opgepast. Aan de andere kant: de meiden zijn gelukkig op de opvang en we hebben daarna ook weer drie volle dagen family time!”

Verandert er iets in je leven? Bijvoorbeeld in je inkomen, het aantal kinderopvanguren dat je afneemt of stopt de opvang? Dan heeft dat ook invloed op je kinderopvangtoeslag. Geef wijzigingen meteen door via Mijn Toeslagen op toeslagen.nl of gebruik de app Kinderopvangtoeslag. Dan ontvang je de toeslag waar je recht op hebt. Niet te veel en niet te weinig. Meer weten? Ga naar toeslagen.nl/kinderopvangtoeslag.

In opdracht van de Rijksoverheid