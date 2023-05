AZ mag hoop putten uit ‘uitcomplex’ van West Ham United

AZ staat voor de opgave om ons land opnieuw een finaleplaats in een Europees voetbaltoernooi te bezorgen. Voor AZ zou het de tweede keer in haar geschiedenis zijn. De finale om de UEFA Cup in 1981 ging over twee duels verloren tegen een andere Engelse club: Ipswich Town.

Negatief record

Het zal kolken vanavond in het uitverkochte AFAS stadion in Alkmaar, dat vol zit met fans van de thuisploeg. Dat is iets waar de Engelsen niet blij van worden. West Ham United kampt dit seizoen namelijk met een serieus ‘uitcomplex’. The Hammers verloren immers al twaalf uitduels in de Premier League en dat betekende een evenaring van het negatieve clubrecord.

Erop en erover dus voor de Alkmaarders, zou je denken. Maar zo eenvoudig is dat natuurlijk niet. Hoewel West Ham United ondermaats presteert in eigen competitie is het een ploeg met geweldige spelers. Dat heeft AZ ook wel ondervonden tijdens het duel in Engeland.

De bookmakers voorzien een close call voor de wedstrijd in reguliere speeltijd. Als AZ wint, krijg je 2,60 keer je inleg terug. Trekt West Ham United aan het langste eind, dan kun je 2,70 keer je inzet op je rekening bijschrijven. Een gelijkspel levert je 3,45 keer je inzet op.

Uitstekende generale voor AZ

Dat de Engelsen het winnen van de Conference League als een serieuze prijs zien, blijkt wel uit de opstelling van West Ham United in de competitiewedstrijd van afgelopen zondag. Maar liefst 9 spelers konden worden gezien als B-keus. Het elftal van trainer Moyes verloor dan ook weer een uitduel. AZ daarentegen kende een uitstekende generale met een ‘normaal’ elftal, want Emmen werd maar liefst met 5-1 verslagen.

De bookmakers verwachten vanavond veel van de topscorers van beide ploegen. Zowel Vangelis Pavlidis van AZ als Danny Ings van West Ham United zijn favoriet om vanavond een goal te maken. Lukt dat Pavlidis, dan krijg je 2,80 keer je inzet en maakt Ings een doelpunt, dan wordt dat beloond met 3 keer je inleg.

Denk je nou dat je de wedstrijd van vanavond (21.00 uur) niet spannend genoeg zal vinden, dan kun je heel eenvoudig een account aanmaken om mee te spelen met TOTO en op die manier het duel nóg leuker maken. Heb je dat nog nooit eerder gedaan en ben je ouder dan 24 jaar, dan krijg je als nieuwkomer een extraatje. Als je 10 euro inzet, ontvang je 50 euro aan gratis weddenschappen die je direct kunt inzetten voor het duel van vanavond.

De finaleplaats gaat naar…

Hoewel de bookmakers geen torenhoge favoriet aanwijzen voor de wedstrijd binnen 90 minuten, zijn ze er wel vrij stellig van overtuigd dat toch West Ham United uiteindelijk de finale van de Conference League zal halen. Is dat het geval, dan krijg je 1,30 je inzet terug. Mocht AZ zorgen voor Hollands glorie, dan incasseer je 3,20 keer je inleg.

Wat kost gokken jou? Stop op tijd. 18+