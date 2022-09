Zet Oranje enorme stap naar poulewinst Nations League?

Het wordt de 19de keer dat Nederland en Polen elkaar treffen in een interland. De eerste keer was in 1968 en dat werd een gelijkspel. Ook het tot dusverre laatste duel, op 11 juni van dit jaar, werd een gelijkspel (2-2). Trekt Nederland nu wel aan het langste eind? Als je daar bij TOTO je geld op zet en ze winnen, krijg je ruim twee keer je inzet terug.

Welkomstactie

TOTO is een betrouwbare officiële partner van de KNVB en heeft daarom een speciale welkomstactie voor nieuwe spelers op touw gezet rondom de wedstrijden van het Nederlands Elftal. Wie zich nu registreert en inzet op Polen-Nederland, krijgt een gratis weddenschap met een waarde tot 50 euro. Enige voorwaarde is dat je ouder bent dan 24 jaar.

Door het meespelen maak je de wedstrijden extra spannend. De laatste vijf jaar wist Polen niet van Oranje te winnen. Sterker nog; in de hele geschiedenis is dat slechts 3 keer gebeurd. Maar dat betekent niet dat deze tegenstander een makkie is, want 7 keer werd er gelijkgespeeld. Is dat deze keer weer het geval, dan krijg je 3,50 keer je ingelegde geld terug als je daar op gokt. Klik hier voor de actuele quotering bij TOTO.

Oranje ruikt poulewinst

In België zal men het duel van Oranje in en tegen Polen met extra veel belangstelling volgen. Bij winst van het Nederlands Elftal wordt het namelijk voor onze zuiderburen een hels karwei om de finalegroep - Final Four – van de Nations League te bereiken. Die eer is slechts weggelegd voor de poulewinnaars. Nederland leidt vooralsnog in de poule. Wint het van Polen, dan moet België sowieso van Wales winnen. Dan blijven de Belgen drie punten achter staan en komt het op de laatste wedstrijd aan. Dat is Nederland-België. Omdat Oranje eerder in België met 1-4 wist te winnen, moeten de Belgen die uitslag in ons land overtreffen. Bij een gelijke stand in de poule geldt namelijk het onderlinge resultaat.

Wat kost gokken jou? Stop op tijd. 18+