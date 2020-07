Win 2 kaarten voor de exclusieve voorpremière 'Alles is zoals het zou moeten zijn'

In deze romantische comedy is Iris (Barbara Sloesen) net bevallen, als haar vriend opbiecht dat hij a) de baby nooit heeft gewild en b) met zijn nieuwe liefde naar Afrika vertrekt. Woedend wentelt ze zich in drank en zelfmedelijden, maar dat wringt nogal met haar baan in de tv-wereld. Samen met haar beste vriendinnen en een knappe hondenuitlater (Jan Kooijman) krijgt de kersverse moeder haar leven weer op de rit en is er zelfs ruimte voor romantiek. Maar niet voordat er is afgerekend met haar overspelige ex, een valse collega en een onwillige hond…

Exclusieve voorpremière

Wil je Alles is zoals het zou moeten zijn bekijken samen met een vriendin, zus, moeder of dochter? Ga dan nu naar Ticketkantoor.nl/shop/allesiszoals voor 2 gratis kaartjes (je betaalt alleen reserveringkosten, € 1,- per kaartje). Er zijn maar liefst 1000 kaarten beschikbaar (± 100 per locatie).

Wanneer: zondag 2 augustus om 15.00 uur

Locatie: VUE bioscopen in

• Alkmaar

• Apeldoorn

• Deventer

• Eindhoven

• Heerhugowaard

• Hoogeveen

• Kerkrade

• Nijmegen Plein

• Purmerend

• Vlaardingen