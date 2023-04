Feyenoord en AZ kunnen Nederlands succes uit 2005 herhalen

Op papier heeft Feyenoord de beste papieren om de halve finale te bereiken. De Rotterdammers wonnen de thuiswedstrijd met 1-0 en beginnen dus met een voorsprong aan het duel van vanavond (21.00 uur). Maar het lijntje is dun en tegenstander AS Roma heeft aangetoond een geduchte opponent te zijn. De bookmakers zien duidelijk de Italianen als favoriet om deze wedstrijd te winnen. Als dat gebeurt, win je 1,87 keer je inzet terug. Wordt toch Feyenoord de winnaar, dan is dat 4,50 keer.

De Rotterdammers en de Romeinen doen weinig voor elkaar onder. Eerder gespeelde duels werden nooit met meer dan één doelpunt verschil beslist. Ook voor vanavond verwachten de bookmakers weinig goals. Opvallend is wel dat AS Roma voor vanavond over 90 minuten als favoriet wordt gezien, maar dat de voorspellers toch Feyenoord de grootste kans toebedelen om uiteindelijk de halve finale te bereiken. Als dat het geval is, krijg je 1,65 keer je inleg terug. Gaat AS Roma door, dan is dat 2,25 keer.

De fans van Feyenoord zijn niet aanwezig in Rome, maar staan massaal achter de ploeg. Ⓒ Getty Images

AZ moet goals maken

Ook AZ gaat op voor een halve finaleplaats. Als zowel Feyenoord als AZ daarin slaagt, dan herhaalt Nederland een succes uit 2005 waarin twee Nederlandse clubs (PSV en AZ) in de halve finale van een Europees toernooi stonden.

Terwijl Feyenoord vanaf poleposition start, zal AZ aan een inhaalrace moeten beginnen. De opdrachten verschillen dus nogal. Waar de Rotterdammers genoeg hebben aan geen tegendoelpunten, moet AZ juist scoren. En meer dan één keer ook. Het uitduel tegen RSC Anderlecht ging met 2-0 verloren. Een teleurstellend resultaat gezien de verwachtingen vooraf. Anderlecht is weliswaar een club met een rijke Europese historie, momenteel zit de club in een neerwaartse spiraal en vinden de paars-witten zich pas terug op de 10de plek in de Belgische competitie.

AZ is het dus aan z’n stand verplicht de wedstrijd van vanavond (18.45 uur) winnend af te sluiten. De bookmakers van TOTO zien dat ook wel gebeuren. Als AZ wint, dan win jij 1,76 keer je inzet terug. Een overwinning van Anderlecht levert je 4,50 keer je inzet op.

Herhaling van 2005?

AZ is dus duidelijk favoriet voor de zege vanavond, als we de bookmakers mogen geloven. Toch is er slechts nieuws voor de Alkmaarders. Als de voorspellingen niet bedriegen, dan houdt het Europese avontuur toch op en zit een herhaling van 2005 er niet in. Anderlecht wordt met een quotering van 1,27 duidelijk als halvefinalist gezien. Een halve finaleplaats voor AZ levert je 3,80 keer je inleg op.

