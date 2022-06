5 tips voor een stedentrip vol natuur en cultuur in Sheffield

1. Ontdek in één wandeling het beste van Sheffield

Deze stad is met haar meer dan 250 parken, vele buitensportactiviteiten en eindeloze wandelroutes een must visit voor iedereen die graag wandelt. Neem de auto of bus naar de parkeerplaats Surprise View en bekijk de stad van boven. Hiervandaan kun je allerlei wandelroutes kiezen, die ook zeer geschikt zijn voor gezinnen (maar let op: niet voor een kinderwagen). Wil je al wandelend meer ontdekken over de historie van Sheffield? Dan is de 1,5 à 2 uur durende Norfolk Heritage Trail perfect, want hier wandel je door de eeuwenoude geschiedenis heen. Iedereen die wel wat meer uitdaging kan gebruiken, raden wij de Sheffield Round Walk aan. Deze bijna 25 kilometer lange route brengt je van het bruisende stadscentrum naar de landelijke rand van de stad. Te uitdagend? Je kunt de route ook opsplitsen in vier delen!

2. Geniet van gegarandeerd spectaculaire uitzichten

Sheffield is een van de twee steden in het Verenigd Koninkrijk dat een nationaal park binnen de stadsgrenzen heeft. Peak District National Park is niet alleen het oudste nationale park van Engeland, maar ook een van de meest bezochte in het hele VK. Je kunt hier hiken, mountainbiken, klimmen en zwemmen middenin de natuur. Maak een dagtrip vanuit Sheffield met de bus of trein en ga op ontdekkingstocht langs watervallen, grijze bergrotsen en groene heuvels. Er is genoeg te zien en te doen voor beginnende én ervaren wandelaars! Beklim Stanage Edge, de langste rotsformatie van Groot-Brittannië of wandel in 1 à 2 uur de Minninglow Walk die je naar de top van de prachtige heuvel Minninglow brengt. Het maakt niet uit waar je wandelt, want in dit uitgestrekte landschap heb je vanaf elk punt gegarandeerd een spectaculair uitzicht.

3. Dompel je onder in de cultuur en de geschiedenis

Sheffield is een van de grootste steden van Engeland en ligt op 1,5 uur met de trein vanaf de luchthaven van Manchester en zo’n 2 uur rijden vanaf Londen. Het is van oorsprong een industriële stad en dat zie je nog terug in de historische gebouwen en fabrieken. Leuk om te wandelen vanaf Kelham Island, het oudste industrieterrein van de stad, langs gerenoveerde fabrieken en geplaveide straatjes. Iconisch is het in 1971 geopende theater The Crucible, waar sinds 1977 jaarlijks het WK Snooker plaatsvindt. Het is, buiten Londen, het grootste theatercomplex van Engeland. De naam ‘de smeltkroes’ is een verwijzing naar de lokale staalindustrie. Sluit na een dagje geschiedenis en cultuur de avond af in The Leadmill, waar je de beste live muziek van de stad hoort.

4. Bezoek het walhalla voor foodies

Is jouw stedentrip pas compleet als je ook op culinair gebied kunt genieten? Dat snappen wij wel. Gelukkig zit Sheffield niet alleen vol actie en avontuur maar ook vol pubs en urban eetgelegenheden, zoals bijvoorbeeld The Botanist. Hier drink je de lekkerste lokale biertjes en eet je Sunday Roasts, ofwel een traditionele Britse maaltijd met geroosterd vlees, gebakken aardappelen en allerlei bijgerechten. Of ga naar Kommune, een uniek eetconcept waar allerlei keukens - van de Griekse en Indiase tot de Italiaanse - samenkomen. Je kunt hier terecht van ontbijt tot aan diner en zelfs daarna (cocktails!). Als je van unieke lokale winkels houdt, neem dan even een kijkje in de wijk Sharrow Vale. De nieuwste aanwinst van de stad is ook iets wat je niet mag missen: The Cutlery Works. Het is de grootste onafhankelijke foodhal van Noord-Engeland en het walhalla voor foodies!

5. Moedig onze Oranje leeuwinnen aan

Natuurlijk ga je niet naar Sheffield omdat je zin hebt in iets Hollands, maar als je er dan toch bent deze zomer… Sheffield is een van de negen uitverkoren steden voor het UEFA Women’s EURO 2022. En onze eigen Oranje leeuwinnen spelen tijdens het EK in de stad. Je ziet het Nederlandse voetbalteam op 9 juli in actie tegen Zweden in het stadion Bramall Lane. En wellicht ook later die maand nog als ze doorgaan. Kom je ze aanmoedigen tijdens jouw stedentrip?

Meer ontdekken van Sheffield? Zie ook theoutdoorcity.co.uk